https://ria.ru/20211008/azarov-1753765054.html

Азаров обсудил с общественностью, как избежать локдауна в Самарской области

Азаров обсудил с общественностью, как избежать локдауна в Самарской области - РИА Новости, 08.10.2021

Азаров обсудил с общественностью, как избежать локдауна в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу обсудил с местной общественностью, как не допустить локдаун в регионе на фоне крайне тревожной... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T21:58

2021-10-08T21:58

2021-10-08T21:58

самарская область

дмитрий азаров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу обсудил с местной общественностью, как не допустить локдаун в регионе на фоне крайне тревожной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства области."Наша совместная задача - вернуть региону статус свободного от COVID-19, вернуться к привычному образу жизни. Нам предстоит решить, какие меры еще нужно принять, чтобы остановить распространение в Самарской области COVID-19, защитить здоровье и жизнь людей, наших земляков. Мы не должны допустить локдаун, но ситуация все ближе и ближе к нему. Это очень болезненный удар по экономике и благосостоянию людей, социальной и общественной жизни", - приводит слова Азарова пресс-служба.Губернатор в пятницу на расширенном совещании по вопросу противодействия распространения коронавирусной инфекции в Самарской области, где собрались представители органов власти и общественности, отметил, что ежедневно фиксируется прирост заболевших COVID-19, обновляются печальные рекорды."Количество людей, которые болеют тяжело и очень тяжело, каждый день также растет. В этой ситуации система здравоохранения Самарской области испытывает крайне высокое напряжение и нагрузку. Мы приняли ряд решений, которые позволяют обеспечивать лечение людей, увеличивать количество коек для больных COVID-19. Но запас прочности не безграничный. Потребность в кислороде растет каждый день, мы уже задействовали все возможные промышленные ресурсы. В этой ситуации одни только медики, одна только система здравоохранения не справится", - сказал он.По его словам, любые ограничительные меры непопулярны, но чувство ответственности за жизнь и здоровье людей важнее популярности."Все предложения, которые сегодня прозвучали, мы самым внимательным образом проанализируем и будем последовательно действовать и принимать те решения, которые хоть на йоту, хоть на 1% вносят свой вклад в защиту жизни и здоровья людей… Сегодня мы должны действовать взвешенно, разумно, последовательно. И, конечно, обязаны действовать понятно для людей, объяснять каждый свой шаг, каждое принимаемое решение. Сейчас ситуация требует всеобщего объединения, чтобы принять решения, позволяющие защитить жизнь наших земляков", - отметил Азаров.Пресс-служба со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора уточняет, что на 8 октября в области выявлены рекордные 657 случаев COVID-19, тогда как всего с начала этого года зарегистрировано более 77 тысяч случаев коронавируса. В настоящее время в области привиты более 1,1 миллиона жителей, или 62% от плана иммунизировать 80% взрослого населения, причем, по информации областного минздрава, не достигнут показатель по вакцинации более 60% сотрудников предприятий сферы услуг."Если в ближайшие дни ситуация не изменится, мы будем вынуждены принимать решения относительно сферы услуг. Я хотел бы, чтобы все участники сегодняшнего совещания, в том числе представители сферы бизнеса, это осознали. Мы обязаны защитить здоровье людей", - подчеркнул Азаров.

https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753640373.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, дмитрий азаров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии