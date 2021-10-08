https://ria.ru/20211008/aviastroenie-1753686494.html
Мишустин заявил о важности импортозамещения в авиастроении
Мишустин заявил о важности импортозамещения в авиастроении - РИА Новости, 08.10.2021
Мишустин заявил о важности импортозамещения в авиастроении
Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность отечественного производства компонентов авиастроения. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:39
2021-10-08T14:39
2021-10-08T14:39
общество
михаил мишустин
россия
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КУРСК, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность отечественного производства компонентов авиастроения."Нам очень важно, чтобы по импортозамещению все агрегаты, узлы, приборы особенно, автоматика, которая сегодня есть, производились в России. Это нормальный путь", - сказал он на АО "Авиаавтоматика" им. Тарасова.Он отметил, что весь мир знает российские военные самолеты, и "в этом смысле нечего никому доказывать", однако в гражданском авиастроении "есть, скажем так, зазоры и вопросы"."Но то, что сейчас происходит, это и гарантированный заказ на всю линейку всех видов самолетов, и дальнемагистральных, и для небольших региональных полетов, он сегодня формируется", - сказал премьер.
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общество, михаил мишустин, россия
Мишустин заявил о важности импортозамещения в авиастроении
Премьер Мишустин заявил о важности отечественного производства компонентов авиастроения