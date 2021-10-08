https://ria.ru/20211008/artisty-1753672106.html

Липецкие артисты выступят в Кремле

Липецкие артисты выступят в Кремле - РИА Новости, 08.10.2021

Липецкие артисты выступят в Кремле

Артисты липецкого театра танца "Казаки России" выступят в Государственном Кремлёвском Дворце на концерте, посвященном Дню сельского хозяйства и перерабатывающей РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:42

2021-10-08T13:42

2021-10-08T13:42

липецкая область

государственный кремлевский дворец

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Артисты липецкого театра танца "Казаки России" выступят в Государственном Кремлёвском Дворце на концерте, посвященном Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, "Казаки России" исполнят танец "Казачий пляс" в постановке народного артиста России Леонида Милованова.Артамонов отметил, что в ноябре театр танца "Казаки России" планирует порадовать липчан новой постановкой "Казаки в Париже". Премьера должна состояться 17 и 18 ноября в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого. Данный проект получил финансовую поддержку Министерства культуры России."Творчество "Казаков России" никого не оставляет равнодушным. Выступления талантливых артистов вызывают яркие эмоции и оставляют неизгладимые впечатления. Это пример бережного отношения к традициям и образец большого мастерства", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211005/festival-1753217133.html

россия

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государственный кремлевский дворец, игорь артамонов, россия