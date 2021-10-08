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Липецкая область
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Липецкие артисты выступят в Кремле
Липецкие артисты выступят в Кремле - РИА Новости, 08.10.2021
Липецкие артисты выступят в Кремле
Артисты липецкого театра танца "Казаки России" выступят в Государственном Кремлёвском Дворце на концерте, посвященном Дню сельского хозяйства и перерабатывающей РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:42
2021-10-08T13:42
липецкая область
государственный кремлевский дворец
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Артисты липецкого театра танца "Казаки России" выступят в Государственном Кремлёвском Дворце на концерте, посвященном Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, "Казаки России" исполнят танец "Казачий пляс" в постановке народного артиста России Леонида Милованова.Артамонов отметил, что в ноябре театр танца "Казаки России" планирует порадовать липчан новой постановкой "Казаки в Париже". Премьера должна состояться 17 и 18 ноября в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого. Данный проект получил финансовую поддержку Министерства культуры России."Творчество "Казаков России" никого не оставляет равнодушным. Выступления талантливых артистов вызывают яркие эмоции и оставляют неизгладимые впечатления. Это пример бережного отношения к традициям и образец большого мастерства", - сказал Артамонов.
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государственный кремлевский дворец, игорь артамонов, россия
13:42 08.10.2021
 

Липецкие артисты выступят в Кремле

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиАртисты липецкого театра танца "Казаки России"
Артисты липецкого театра танца Казаки России - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Артисты липецкого театра танца "Казаки России" выступят в Государственном Кремлёвском Дворце на концерте, посвященном Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, "Казаки России" исполнят танец "Казачий пляс" в постановке народного артиста России Леонида Милованова.
Артамонов отметил, что в ноябре театр танца "Казаки России" планирует порадовать липчан новой постановкой "Казаки в Париже". Премьера должна состояться 17 и 18 ноября в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого. Данный проект получил финансовую поддержку Министерства культуры России.
"Творчество "Казаков России" никого не оставляет равнодушным. Выступления талантливых артистов вызывают яркие эмоции и оставляют неизгладимые впечатления. Это пример бережного отношения к традициям и образец большого мастерства", - сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 17:17
Международный театральный фестиваль пройдет в Липецкой области
 
Липецкая областьГосударственный Кремлевский дворецИгорь АртамоновРоссия
 
 
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