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На Алтае проверят данные об издевательствах в ковидном госпитале
На Алтае проверят данные об издевательствах в ковидном госпитале - РИА Новости, 08.10.2021
На Алтае проверят данные об издевательствах в ковидном госпитале
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю проводит проверку сообщения СМИ о насильном удержании пожилой женщины в ковидом госпитале в Рубцовске, сообщают РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:01
2021-10-08T16:01
2021-10-08T16:01
происшествия
алтайский край
рубцовск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 8 окт - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю проводит проверку сообщения СМИ о насильном удержании пожилой женщины в ковидом госпитале в Рубцовске, сообщают в ведомстве."В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что 86-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение города Рубцовска и насильно удерживали, применяя физическую силу. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.Родственники женщины сообщили журналистам, что в госпитале пенсионерку связывали и отбирали у неё телефон. В итоге родные забрали женщину домой."В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняют в СУСК.
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происшествия, алтайский край, рубцовск, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Алтае проверят данные об издевательствах в ковидном госпитале
СК проверит данные об издевательствах в ковидном госпитале на Алтае