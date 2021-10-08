https://ria.ru/20211008/altay-1753704592.html

На Алтае проверят данные об издевательствах в ковидном госпитале

На Алтае проверят данные об издевательствах в ковидном госпитале - РИА Новости, 08.10.2021

На Алтае проверят данные об издевательствах в ковидном госпитале

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю проводит проверку сообщения СМИ о насильном удержании пожилой женщины в ковидом госпитале в Рубцовске, сообщают РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:01

2021-10-08T16:01

2021-10-08T16:01

происшествия

алтайский край

рубцовск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 8 окт - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю проводит проверку сообщения СМИ о насильном удержании пожилой женщины в ковидом госпитале в Рубцовске, сообщают в ведомстве."В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что 86-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение города Рубцовска и насильно удерживали, применяя физическую силу. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.Родственники женщины сообщили журналистам, что в госпитале пенсионерку связывали и отбирали у неё телефон. В итоге родные забрали женщину домой."В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняют в СУСК.

https://ria.ru/20211008/izbienie-1753665367.html

алтайский край

рубцовск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, рубцовск, следственный комитет россии (ск рф), россия