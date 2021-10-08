https://ria.ru/20211008/afganistan-1753656863.html

В Афганистане женщина организовала подпольную школу

В Афганистане женщина организовала подпольную школу - РИА Новости, 08.10.2021

В Афганистане женщина организовала подпольную школу

Афганская правозащитница рассказала РИА Новости, как организовала в своей квартире в Кабуле подпольную школу после захвата в стране власти "Талибаном"*, чтобы... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:40

2021-10-08T12:40

2021-10-08T12:41

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талибан

афганистан

кабул

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Афганская правозащитница рассказала РИА Новости, как организовала в своей квартире в Кабуле подпольную школу после захвата в стране власти "Талибаном"*, чтобы помочь дочерям и другим девочкам получать образование.Талибы 15 августа захватили столицу Афганистана Кабул, а 7 сентября объявили состав временного правительства. Талибы ограничивают права женщин, в частности, они пока не разрешили девочкам вернуться в школы. После их прихода к власти афганские женщины лишились рабочих мест, а также не могут получать образование.ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯЖенщина, пожелавшая назвать только свои инициалы - Ф. Д.,- рассказала, что в 1996 году, когда ей было 13 лет, она не могла ходить в школу из-за ограничений, введенных "Талибаном". Однако ее мать работала школьной учительницей и решила продолжить обучение дочери дома. Теперь 15-летняя дочь Ф. Д. столкнулась с той же проблемой, что и она сама, поэтому женщина и ее муж, который работает врачом, решили организовать школу в своей квартире."К сожалению, в Афганистане история повторилась в плохом смысле. Мои дети переживают то же, что и я более 20 лет назад. Но мы не должны сдаваться и должны вкладывать свое время и ресурсы в следующее поколение", - поделилась Ф. Д.По словам женщины, вместе с мужем они стараются дать ученицам базовое образование. Муж преподает естественные науки, химию и математику, а сама Ф. Д. занимается с девочками литературой, а также учит их уверенности в себе. Старшая дочь Ф. Д. помогает остальным с английским языком. Сейчас у них семь учениц.Ф. Д. отметила, что ее дочь отлично учится и готовится продолжить образование в одном из зарубежных университетов.ЗАЩИТА ПРАВ АФГАНСКИХ ЖЕНЩИНФ. Д. на протяжении 15 лет защищала права женщин в Афганистане, поэтому она понимает, как важно афганским девочкам получать образование."Я не хочу, чтобы они тратили время впустую. Неприемлемо, если наше следующее поколение будет так тратить время", - сказала она.До захвата власти талибами Ф. Д. была специалистом по гендерным вопросам в международной организации и помогала афганским женщинам научиться инвестициям в сельскохозяйственный бизнес.В рамках этой программы женщины основали две компании, а выпускницы университетов получили возможность пройти стажировки.СТРАХ ЗА СЕБЯ И ЗА СЕМЬЮТеперь из-за правозащитной деятельности, которой Ф. Д. занималась при прошлом правительстве Афганистана, она стала мишенью талибов. Она рассказала, что сотрудники их службы безопасности дважды приходили в ее квартиру."Во второй раз они обыскали квартиру. Нас не было дома. Но они открыли нашу дверь. К счастью, они не нашли никаких документов, потому что мы убрали все документы, ноутбуки и другие улики до их прихода", - рассказала Ф. Д.Женщина считает, что "Талибан" следит за ней и что она больше не сможет работать в Афганистане. Она надеется покинуть страну вместе со своей семьей, потому что не хочет подвергать близких дополнительной опасности."Я правозащитница и известный человек в Афганистане... Мне будет очень тяжело, если из-за моей деятельности пострадают мои дети, мой муж, а также мои родители", - призналась она.Ф. Д. добавила, что ее отец служил в афганской армии, а братья сотрудничали с коалиционными силами под руководством США, поэтому все они подвергаются опасности.Правозащитница выразила надежду, что международное сообщество продолжит оказывать давление на талибов, чтобы они уважали основные права женщин и всех этнических групп.*Террористическая организация, запрещенная на территории Росии

https://ria.ru/20210930/protest-1752566448.html

https://ria.ru/20211006/terrorizm-1753321179.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/kabul-1752908460.html

https://ria.ru/20211005/nato-1753245640.html

афганистан

кабул

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в мире, талибан, афганистан, кабул