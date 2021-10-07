19:49 07.10.2021 (обновлено: 20:35 07.10.2021)
В Госдуме ответили на "истерику" Польши по поводу "Северного потока — 2"
Железняк: Польша дает понять, что у НАТО есть повод расширять присутствие у границ России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заявлениями о "Северном потоке — 2" Польша дает понять, что у НАТО появился повод расширять свое военное присутствие у границ России, вместе с тем, РФ может отреагировать изменением стратегии нацбезопасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после заседания глав спецслужб стран альянса, которое прошло в Брюсселе.
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"Истерика Польши на тему газопровода "Северный поток — 2", запуск которого якобы станет поводом для увеличения военного присутствия России в Балтийском море, продолжает антироссийскую кампанию Варшавы. Польша недвусмысленно дает понять, что у НАТО нашелся новый повод расширять свое присутствие вблизи границ России. Если так, то этот факт будет учтен в стратегии национальной безопасности нашей страны", - сказал Железняк.
Политик отметил, что "Польша не первый раз пытается вставлять палки в колеса проекту "Северный поток — 2", по его мнению, в Варшаве готовы продолжать "антироссийский демарш" и следовать прозападному курсу.
"Попытка главы Бюро нацбезопасности Польши представить Россию в качестве агрессора звучит полнейшим абсурдом. Цель данного заявления видна невооруженным глазом - убедить спонсоров из Вашингтона расширить присутствие НАТО в Польше и Европе в целом", - добавил парламентарий.