https://ria.ru/20211007/zheleznyak-1753580699.html

В Госдуме ответили на "истерику" Польши по поводу "Северного потока — 2"

В Госдуме ответили на "истерику" Польши по поводу "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.10.2021

В Госдуме ответили на "истерику" Польши по поводу "Северного потока — 2"

Заявлениями о "Северном потоке — 2" Польша дает понять, что у НАТО появился повод расширять свое военное присутствие у границ России, вместе с тем, РФ может... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:49

2021-10-07T19:49

2021-10-07T20:35

в мире

варшава

сергей железняк

госдума рф

балтийское море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заявлениями о "Северном потоке — 2" Польша дает понять, что у НАТО появился повод расширять свое военное присутствие у границ России, вместе с тем, РФ может отреагировать изменением стратегии нацбезопасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток — 2", заявил ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после заседания глав спецслужб стран альянса, которое прошло в Брюсселе."Истерика Польши на тему газопровода "Северный поток — 2", запуск которого якобы станет поводом для увеличения военного присутствия России в Балтийском море, продолжает антироссийскую кампанию Варшавы. Польша недвусмысленно дает понять, что у НАТО нашелся новый повод расширять свое присутствие вблизи границ России. Если так, то этот факт будет учтен в стратегии национальной безопасности нашей страны", - сказал Железняк.Политик отметил, что "Польша не первый раз пытается вставлять палки в колеса проекту "Северный поток — 2", по его мнению, в Варшаве готовы продолжать "антироссийский демарш" и следовать прозападному курсу."Попытка главы Бюро нацбезопасности Польши представить Россию в качестве агрессора звучит полнейшим абсурдом. Цель данного заявления видна невооруженным глазом - убедить спонсоров из Вашингтона расширить присутствие НАТО в Польше и Европе в целом", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20210925/potok-1751777306.html

варшава

балтийское море

россия

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в мире, варшава, сергей железняк, госдума рф, балтийское море, северный поток — 2, россия