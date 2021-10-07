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Религия
https://ria.ru/20211007/zelenskiy-1753495485.html
Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине - РИА Новости, 07.10.2021
Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:18
2021-10-07T13:22
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
религия
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КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.Верховная рада Украины на заседании 22 сентября приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму, такое решение поддержали 283 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Президент Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине"… Документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма на Украине и предотвращение его проявлениям для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации", - говорится в сообщении.За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.Закон дает определение понятию "антисемитизм". Согласно документу, антисемитизмом будет считаться "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним". Проявлениями антисемитизма, согласно закону, являются: призыв, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.К проявлениям антисемитизма депутаты также отнесли повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.Принятый закон раскритиковали во фракции партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. По мнению депутата партии Ирины Геращенко, украинский парламент пытаются использовать для актуализации "российских фейков о якобы угрозе антисемитизма на Украине".
https://ria.ru/20211007/zelenskiy-1753487957.html
https://ria.ru/20211007/pogransluzhba-1753480294.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
13:18 07.10.2021 (обновлено: 13:22 07.10.2021)
 
Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине

Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.
Верховная рада Украины на заседании 22 сентября приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму, такое решение поддержали 283 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине"… Документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма на Украине и предотвращение его проявлениям для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации", - говорится в сообщении.
За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Закон дает определение понятию "антисемитизм". Согласно документу, антисемитизмом будет считаться "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним". Проявлениями антисемитизма, согласно закону, являются: призыв, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.
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К проявлениям антисемитизма депутаты также отнесли повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.
Принятый закон раскритиковали во фракции партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. По мнению депутата партии Ирины Геращенко, украинский парламент пытаются использовать для актуализации "российских фейков о якобы угрозе антисемитизма на Украине".
 
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