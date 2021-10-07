https://ria.ru/20211007/zapolyare-1753590899.html

В Заполярье появятся центры питания для арктических проектов

В Заполярье появятся центры питания для арктических проектов - РИА Новости, 07.10.2021

В Заполярье появятся центры питания для арктических проектов

Проект по созданию сетей электроснабжения для проектов развития западного берега Кольского залива в Мурманской области будет направлен в правительство РФ до... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T21:31

2021-10-07T21:31

2021-10-07T21:31

мурманская область

экономика

мурманская область

андрей чибис

кольский залив

россия

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МУРМАНСК, 7 окт – РИА Новости. Проект по созданию сетей электроснабжения для проектов развития западного берега Кольского залива в Мурманской области будет направлен в правительство РФ до конца года, что позволит создать арктическую энергоконцессию для обеспечения крупных энегопроектов в регионе, сообщил журналистам губернатор Андрей Чибис."Это будет первая большая арктическая концессия, чтобы обеспечить электроэнергией все наши проекты... Сейчас речь идет, предварительно, о 4,7 миллиарда рублей на всю инфраструктуру", - сказал губернатор по итогам совещания, посвященного инфраструктурному развитию региона, в котором принял участие заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.Строительство новых центров питания для обеспечения электрической мощностью реализуемых в регионе масштабных инвестиционных проектов стало ключевой темой обсуждения. "Мы договорились, что на Российской энергетической неделе будет подписана дорожная карта реализации данного проекта. До конца года мы выработаем финальные решения и внесем их на рассмотрение в правительство РФ", – рассказал Бобраков.Губернатор региона подчеркнул, что проект создания электроэнергетической инфраструктуры будет реализован в формате концессионного соглашения, успешно зарекомендовавшем себя во многих сферах деятельности."Это удобно для всех, это реальный шанс в кратчайшие сроки фактически "создать розетку" для уже существующих и будущих проектов. Быстрее обеспечить их энергией просто невозможно", – подчеркнул Чибис."Фактических инвестиций уже более 72 миллиардов рублей из плановых 191 миллиарда рублей. Создано более 1,1 тысячи рабочих мест из 7,3 тысячи запланированных", – подчеркнул заместитель министра.

https://ria.ru/20210918/stantsiya-1750647498.html

мурманская область

кольский залив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, мурманская область, андрей чибис, кольский залив, россия