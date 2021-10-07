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Мурманская область
https://ria.ru/20211007/zapolyare-1753590899.html
В Заполярье появятся центры питания для арктических проектов
В Заполярье появятся центры питания для арктических проектов - РИА Новости, 07.10.2021
В Заполярье появятся центры питания для арктических проектов
Проект по созданию сетей электроснабжения для проектов развития западного берега Кольского залива в Мурманской области будет направлен в правительство РФ до... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:31
2021-10-07T21:31
мурманская область
экономика
мурманская область
андрей чибис
кольский залив
россия
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МУРМАНСК, 7 окт – РИА Новости. Проект по созданию сетей электроснабжения для проектов развития западного берега Кольского залива в Мурманской области будет направлен в правительство РФ до конца года, что позволит создать арктическую энергоконцессию для обеспечения крупных энегопроектов в регионе, сообщил журналистам губернатор Андрей Чибис."Это будет первая большая арктическая концессия, чтобы обеспечить электроэнергией все наши проекты... Сейчас речь идет, предварительно, о 4,7 миллиарда рублей на всю инфраструктуру", - сказал губернатор по итогам совещания, посвященного инфраструктурному развитию региона, в котором принял участие заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.Строительство новых центров питания для обеспечения электрической мощностью реализуемых в регионе масштабных инвестиционных проектов стало ключевой темой обсуждения. "Мы договорились, что на Российской энергетической неделе будет подписана дорожная карта реализации данного проекта. До конца года мы выработаем финальные решения и внесем их на рассмотрение в правительство РФ", – рассказал Бобраков.Губернатор региона подчеркнул, что проект создания электроэнергетической инфраструктуры будет реализован в формате концессионного соглашения, успешно зарекомендовавшем себя во многих сферах деятельности."Это удобно для всех, это реальный шанс в кратчайшие сроки фактически "создать розетку" для уже существующих и будущих проектов. Быстрее обеспечить их энергией просто невозможно", – подчеркнул Чибис."Фактических инвестиций уже более 72 миллиардов рублей из плановых 191 миллиарда рублей. Создано более 1,1 тысячи рабочих мест из 7,3 тысячи запланированных", – подчеркнул заместитель министра.
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экономика, мурманская область, андрей чибис, кольский залив, россия
21:31 07.10.2021
 
В Заполярье появятся центры питания для арктических проектов

Центры питания для обеспечения мощностью арктических проектов появятся в Заполярье

© РИА Новости / Владимир Чистяков / Перейти в фотобанкПосёлок Баренцбург на острове Шпицберген
Посёлок Баренцбург на острове Шпицберген - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Чистяков
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МУРМАНСК, 7 окт – РИА Новости. Проект по созданию сетей электроснабжения для проектов развития западного берега Кольского залива в Мурманской области будет направлен в правительство РФ до конца года, что позволит создать арктическую энергоконцессию для обеспечения крупных энегопроектов в регионе, сообщил журналистам губернатор Андрей Чибис.
"Это будет первая большая арктическая концессия, чтобы обеспечить электроэнергией все наши проекты... Сейчас речь идет, предварительно, о 4,7 миллиарда рублей на всю инфраструктуру", - сказал губернатор по итогам совещания, посвященного инфраструктурному развитию региона, в котором принял участие заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.
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Строительство новых центров питания для обеспечения электрической мощностью реализуемых в регионе масштабных инвестиционных проектов стало ключевой темой обсуждения. "Мы договорились, что на Российской энергетической неделе будет подписана дорожная карта реализации данного проекта. До конца года мы выработаем финальные решения и внесем их на рассмотрение в правительство РФ", – рассказал Бобраков.
Губернатор региона подчеркнул, что проект создания электроэнергетической инфраструктуры будет реализован в формате концессионного соглашения, успешно зарекомендовавшем себя во многих сферах деятельности.
"Это удобно для всех, это реальный шанс в кратчайшие сроки фактически "создать розетку" для уже существующих и будущих проектов. Быстрее обеспечить их энергией просто невозможно", – подчеркнул Чибис.
"Фактических инвестиций уже более 72 миллиардов рублей из плановых 191 миллиарда рублей. Создано более 1,1 тысячи рабочих мест из 7,3 тысячи запланированных", – подчеркнул заместитель министра.
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьАндрей ЧибисКольский заливРоссия
 
 
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