https://ria.ru/20211007/zamorozki-1753447538.html
В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки
В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки - РИА Новости, 07.10.2021
В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки
Первые в сезоне заморозки отмечены в Москве, следующие четыре ночи тоже ожидаются со слабым минусом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:01
2021-10-07T08:01
2021-10-07T08:01
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/56/1549775627_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_805a367ce967128ba806477b88c495b8.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первые в сезоне заморозки отмечены в Москве, следующие четыре ночи тоже ожидаются со слабым минусом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, в Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где воздух остыл до минус 5,2."Следующие четыре ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды тоже ожидаются со слабым минусом", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/56/1549775627_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_6d48d33c1441c373c54ed2be20a84230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки
Сотрудник "Фобоса" Тишковец рассказал, что в Москве ударили первые в сезоне заморозки