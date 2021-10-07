https://ria.ru/20211007/zamorozki-1753447538.html

В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки

В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки - РИА Новости, 07.10.2021

В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки

Первые в сезоне заморозки отмечены в Москве, следующие четыре ночи тоже ожидаются со слабым минусом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:01

2021-10-07T08:01

2021-10-07T08:01

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первые в сезоне заморозки отмечены в Москве, следующие четыре ночи тоже ожидаются со слабым минусом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, в Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где воздух остыл до минус 5,2."Следующие четыре ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды тоже ожидаются со слабым минусом", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода