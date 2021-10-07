Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/zamorozki-1753447538.html
В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки
В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки - РИА Новости, 07.10.2021
В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки
Первые в сезоне заморозки отмечены в Москве, следующие четыре ночи тоже ожидаются со слабым минусом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:01
2021-10-07T08:01
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/56/1549775627_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_805a367ce967128ba806477b88c495b8.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первые в сезоне заморозки отмечены в Москве, следующие четыре ночи тоже ожидаются со слабым минусом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, в Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где воздух остыл до минус 5,2."Следующие четыре ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды тоже ожидаются со слабым минусом", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/56/1549775627_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_6d48d33c1441c373c54ed2be20a84230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
08:01 07.10.2021
 
В Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки

Сотрудник "Фобоса" Тишковец рассказал, что в Москве ударили первые в сезоне заморозки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкХолод в Москве
Холод в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первые в сезоне заморозки отмечены в Москве, следующие четыре ночи тоже ожидаются со слабым минусом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"В Москве ударили первые в сезоне заморозки. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 07.00 минус 0,4, и это не окончательная цифра", - сообщил Тишковец.
По его словам, в Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где воздух остыл до минус 5,2.
"Следующие четыре ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды тоже ожидаются со слабым минусом", - добавил синоптик.
Зима - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 12:12
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения
13:27В Приангарье два человека пострадали при пожаре на танкере
13:22Путин поздравил нового премьера Японии с избранием
13:21Российский муфтият получил особый статус при ООН
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
Лента новостейМолния