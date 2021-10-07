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СК раскрыл подробности задержания участников избиения мужчины в метро
СК раскрыл подробности задержания участников избиения мужчины в метро - РИА Новости, 07.10.2021
СК раскрыл подробности задержания участников избиения мужчины в метро
Дело о покушении на убийство возбудили после резонансного избиения молодого человека в московском метро, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:44
2021-10-07T13:26
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московский метрополитен
светлана петренко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Дело о покушении на убийство возбудили после резонансного избиения молодого человека в московском метро, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Согласно собранным на данный момент сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. После того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сказала Петренко.В СК добавили, что нападавшие при задержании оказали сопротивление: один из них угрожал полицейским предметом, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик."В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — сказала Петренко.Подчеркивается, что в рамках дела следователи дадут всестороннюю оценку действиям всех соучастников.Ранее из-за резонанса, вызванного происшествием, СК России уже запрашивал материалы возбужденного полицией дела о хулиганстве."Однако до настоящего времени материалы этого уголовного дела не переданы", - добавила Петренко.Ранее полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), трое подозреваемых, все – уроженцы Дагестана, арестованы. Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20211007/dagestan-1753441690.html
https://ria.ru/20211007/metro-1753444202.html
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Задержание избивших мужчину в московском метро
А вот так задерживали троих дагестанцев, избивших мужчину в московском метро.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московский метрополитен, светлана петренко
10:44 07.10.2021 (обновлено: 13:26 07.10.2021)
 
СК раскрыл подробности задержания участников избиения мужчины в метро

Мужчины, избившие человека в метро Москвы, угрожали полиции ножом и перцовым баллончиком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Дело о покушении на убийство возбудили после резонансного избиения молодого человека в московском метро, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Согласно собранным на данный момент сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. После того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сказала Петренко.
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02:21
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В СК добавили, что нападавшие при задержании оказали сопротивление: один из них угрожал полицейским предметом, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик.
"В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — сказала Петренко.
Подчеркивается, что в рамках дела следователи дадут всестороннюю оценку действиям всех соучастников.
Ранее из-за резонанса, вызванного происшествием, СК России уже запрашивал материалы возбужденного полицией дела о хулиганстве.
"Однако до настоящего времени материалы этого уголовного дела не переданы", - добавила Петренко.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
04:11
Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
Ранее полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), трое подозреваемых, все – уроженцы Дагестана, арестованы. Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии метро.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Московский метрополитенСветлана Петренко
 
 
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