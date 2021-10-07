https://ria.ru/20211007/windows-1753439943.html
Названы категории людей, которым опасно обновлять Windows
Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows - РИА Новости, 07.10.2021
Названы категории людей, которым опасно обновлять Windows
Компания Microsoft выпустила Windows 11. Кому стоит обновить операционную систему уже сейчас, а кому — повременить с этим, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T04:15
2021-10-07T04:15
2021-10-07T04:15
общество
технологии
гаджеты
microsoft corporation
денис кусков
windows
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Компания Microsoft выпустила Windows 11. Кому стоит обновить операционную систему уже сейчас, а кому — повременить с этим, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Установить операционную систему Windows 11 на свой компьютер теоретически может каждый. Но прежде чем принимать такое решение, лучше оценить два фактора, предупредил Кусков. Первый из них —состояние устройства.Обновление операционной системы до Windows 11 может привести к неполадкам, если компьютер "недотягивает" до предусмотренной разработчиками планки. Однако покупать новое устройство ради новой ОС нецелесообразно, уверен эксперт.Другой фактор, который стоит учитывать, — это привычки и предпочтения самого владельца устройства. Если у человека нет желания осваивать новую ОС, то совершенно необязательно делать это прямо сейчас, считает Кусков."Люди привыкают к приложениям и операционным системам, которыми пользуются длительное время, поэтому многие не хотели уходить с Windows XP, с Windows 7. В текущей ситуации будет примерно такая же картина. Думаю, нецелесообразно прямо сейчас уходить на Windows 11, если вы привыкли к предыдущей версии, пока сохраняется ее (Windows 10. — Прим. ред.) обслуживание", — отметил эксперт.Переход на новую версию имеет смысл в том случае, если человек любит все новое, добавил он.В большинстве случаев переустановка Windows проходит нормально. Но лучше все-таки перед обновлением операционной системы сделать бэкап, то есть резервную копию всех данных, содержащихся на компьютере, посоветовал Денис Кусков.
https://ria.ru/20210927/windows-1752056318.html
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общество, технологии, гаджеты, microsoft corporation, денис кусков, windows
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Компания Microsoft
выпустила Windows 11. Кому стоит обновить операционную систему уже сейчас, а кому — повременить с этим, рассказал в интервью радио Sputnik
генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Установить операционную систему Windows
11 на свой компьютер теоретически может каждый. Но прежде чем принимать такое решение, лучше оценить два фактора, предупредил Кусков. Первый из них —состояние устройства.
"Важно проверить компьютер на готовность принять новую операционную систему. Если вы не хотите, чтобы ваш компьютер "тормозил", надо посмотреть требования (новой ОС. — Прим. ред.) к конфигурации устройства. В случае, если компьютер им соответствует, можно смело ставить. Если же ваш компьютер старенький, нужно взвесить все за и против", — сказал он.
Обновление операционной системы до Windows 11 может привести к неполадкам, если компьютер "недотягивает" до предусмотренной разработчиками планки. Однако покупать новое устройство ради новой ОС нецелесообразно, уверен эксперт.
Другой фактор, который стоит учитывать, — это привычки и предпочтения самого владельца устройства. Если у человека нет желания осваивать новую ОС, то совершенно необязательно делать это прямо сейчас, считает Кусков
.
"Люди привыкают к приложениям и операционным системам, которыми пользуются длительное время, поэтому многие не хотели уходить с Windows XP, с Windows 7. В текущей ситуации будет примерно такая же картина. Думаю, нецелесообразно прямо сейчас уходить на Windows 11, если вы привыкли к предыдущей версии, пока сохраняется ее (Windows 10. — Прим. ред.) обслуживание", — отметил эксперт.
Переход на новую версию имеет смысл в том случае, если человек любит все новое, добавил он.
В большинстве случаев переустановка Windows проходит нормально. Но лучше все-таки перед обновлением операционной системы сделать бэкап, то есть резервную копию всех данных, содержащихся на компьютере, посоветовал Денис Кусков.