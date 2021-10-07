https://ria.ru/20211007/windows-1753439943.html

Названы категории людей, которым опасно обновлять Windows

Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows - РИА Новости, 07.10.2021

Названы категории людей, которым опасно обновлять Windows

Компания Microsoft выпустила Windows 11. Кому стоит обновить операционную систему уже сейчас, а кому — повременить с этим, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T04:15

2021-10-07T04:15

2021-10-07T04:15

общество

технологии

гаджеты

microsoft corporation

денис кусков

windows

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Компания Microsoft выпустила Windows 11. Кому стоит обновить операционную систему уже сейчас, а кому — повременить с этим, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Установить операционную систему Windows 11 на свой компьютер теоретически может каждый. Но прежде чем принимать такое решение, лучше оценить два фактора, предупредил Кусков. Первый из них —состояние устройства.Обновление операционной системы до Windows 11 может привести к неполадкам, если компьютер "недотягивает" до предусмотренной разработчиками планки. Однако покупать новое устройство ради новой ОС нецелесообразно, уверен эксперт.Другой фактор, который стоит учитывать, — это привычки и предпочтения самого владельца устройства. Если у человека нет желания осваивать новую ОС, то совершенно необязательно делать это прямо сейчас, считает Кусков."Люди привыкают к приложениям и операционным системам, которыми пользуются длительное время, поэтому многие не хотели уходить с Windows XP, с Windows 7. В текущей ситуации будет примерно такая же картина. Думаю, нецелесообразно прямо сейчас уходить на Windows 11, если вы привыкли к предыдущей версии, пока сохраняется ее (Windows 10. — Прим. ред.) обслуживание", — отметил эксперт.Переход на новую версию имеет смысл в том случае, если человек любит все новое, добавил он.В большинстве случаев переустановка Windows проходит нормально. Но лучше все-таки перед обновлением операционной системы сделать бэкап, то есть резервную копию всех данных, содержащихся на компьютере, посоветовал Денис Кусков.

https://ria.ru/20210927/windows-1752056318.html

https://ria.ru/20210921/windows-1751178618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, гаджеты, microsoft corporation, денис кусков, windows