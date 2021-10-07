https://ria.ru/20211007/volodin-1753551369.html
"Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы
"Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы - РИА Новости, 07.10.2021
"Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы
"Единая Россия" выдвинула на пост спикера Госдумы нового созыва кандидата от своей фракции нынешнего председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:26
2021-10-07T17:26
2021-10-07T18:51
политика
единая россия
госдума рф
владимир путин
вячеслав володин
андрей турчак
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула на пост спикера Госдумы нового созыва кандидата от своей фракции нынешнего председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Предлагаю поддержать предложение президента РФ Владимира Владимировича Путина о выдвижении кандидатуры Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы VIII созыва", - сказал Турчак на первом заседании сформированной по итогам выборов в Госдуму нового созыва фракции единороссов.Решение было принято депутатами единогласно.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва. Также, как рассказал РИА Новости участник заседания партии во вторник, руководство "Единой России" рекомендовало фракции выдвинуть его кандидатуру на данный пост.
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политика, единая россия, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, андрей турчак, россия
17:26 07.10.2021 (обновлено: 18:51 07.10.2021)
"Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы
Фракция "Единой России" выдвинула Вячеслава Володина кандидатом на пост спикера Госдумы