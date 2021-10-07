Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/volodin-1753551369.html
"Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы
"Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы - РИА Новости, 07.10.2021
"Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы
"Единая Россия" выдвинула на пост спикера Госдумы нового созыва кандидата от своей фракции нынешнего председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:26
2021-10-07T18:51
политика
единая россия
госдума рф
владимир путин
вячеслав володин
андрей турчак
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_82:0:2424:1318_1920x0_80_0_0_777abef128bbf70677bf8a30ec5b87aa.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула на пост спикера Госдумы нового созыва кандидата от своей фракции нынешнего председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Предлагаю поддержать предложение президента РФ Владимира Владимировича Путина о выдвижении кандидатуры Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы VIII созыва", - сказал Турчак на первом заседании сформированной по итогам выборов в Госдуму нового созыва фракции единороссов.Решение было принято депутатами единогласно.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва. Также, как рассказал РИА Новости участник заседания партии во вторник, руководство "Единой России" рекомендовало фракции выдвинуть его кандидатуру на данный пост.
https://ria.ru/20211001/volodin-1752671952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_357:0:2151:1345_1920x0_80_0_0_7894735b16889a98ef414dc74405ab6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, единая россия, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, андрей турчак, россия
17:26 07.10.2021 (обновлено: 18:51 07.10.2021)
 
"Единая Россия" выдвинула Володина на пост спикера Госдумы

Фракция "Единой России" выдвинула Вячеслава Володина кандидатом на пост спикера Госдумы

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула на пост спикера Госдумы нового созыва кандидата от своей фракции нынешнего председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Предлагаю поддержать предложение президента РФ Владимира Владимировича Путина о выдвижении кандидатуры Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы VIII созыва", - сказал Турчак на первом заседании сформированной по итогам выборов в Госдуму нового созыва фракции единороссов.
Решение было принято депутатами единогласно.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва. Также, как рассказал РИА Новости участник заседания партии во вторник, руководство "Единой России" рекомендовало фракции выдвинуть его кандидатуру на данный пост.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 14:48
Володин рассказал о приоритете осенней сессии Госдумы
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФВладимир ПутинВячеслав ВолодинАндрей ТурчакРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния