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Избившие москвича в метро дагестанцы "ушли в отказ"
Трое мужчин, избивших человека в метро, рассказали свою версию случившегося - РИА Новости, 07.10.2021
Избившие москвича в метро дагестанцы "ушли в отказ"
Только один из трех задержанных за участие в драке в московском метро признался в избиение Романа Ковалева. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал член ОНК РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:59
2021-10-07T16:59
2021-10-07T16:59
происшествия
московский метрополитен
москва
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Только один из трех задержанных за участие в драке в московском метро признался в избиение Романа Ковалева. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал член ОНК Москвы Константин Ким.По словам правозащитника, один из подозреваемых заявил, что в СМИ появилась неполное видео инцидента.В свою очередь, второй задержанный заявил, что только "оттаскивал" Ковалева во время драки, однако он раскаивается и готов возместить ущерб.Третий участник конфликта, рассказал правозащитник, счел себя виновным только в том, что не остановил драку.Все трое арестованных убеждены, что конфликт произошел случайно, добавил член ОНК, отметив, что каждый из них уже имеет судимость.В понедельник вечером в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии три человека жестоко избили Романа Ковалева, который, по его словам, пытался заступиться за девушку. Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа.Нападавших задержали. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ими оказались уроженцы Дагестана, ранее судимые. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве. СК завел уголовное дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20211007/otets-1753528726.html
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происшествия, московский метрополитен, москва, избиение пассажира в московском метро
Трое мужчин, избивших человека в метро, рассказали свою версию случившегося
RT: вину за избиение Романа Ковалева в московском метро признал только один подозреваемый
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.
Только один из трех задержанных за участие в драке в московском метро признался в избиение Романа Ковалева. Об этом в беседе с телеканалом RT
рассказал член ОНК
Москвы Константин Ким.
По словам правозащитника, один из подозреваемых заявил, что в СМИ появилась неполное видео инцидента.
"Убить не хотел, признаю, что дрались один на один", – приводит его словам Ким.
В свою очередь, второй задержанный заявил, что только "оттаскивал" Ковалева во время драки, однако он раскаивается и готов возместить ущерб.
Третий участник конфликта, рассказал правозащитник, счел себя виновным только в том, что не остановил драку.
Все трое арестованных убеждены, что конфликт произошел случайно, добавил член ОНК, отметив, что каждый из них уже имеет судимость.
В понедельник вечером в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии три человека жестоко избили Романа Ковалева, который, по его словам, пытался заступиться за девушку. Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа.
Нападавших задержали. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ими оказались уроженцы Дагестана, ранее судимые. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.
Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве. СК
завел уголовное дело о покушении на убийство.