https://ria.ru/20211007/versiya-1753546085.html

Избившие москвича в метро дагестанцы "ушли в отказ"

Трое мужчин, избивших человека в метро, рассказали свою версию случившегося - РИА Новости, 07.10.2021

Избившие москвича в метро дагестанцы "ушли в отказ"

Только один из трех задержанных за участие в драке в московском метро признался в избиение Романа Ковалева. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал член ОНК РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:59

2021-10-07T16:59

2021-10-07T16:59

происшествия

московский метрополитен

москва

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Только один из трех задержанных за участие в драке в московском метро признался в избиение Романа Ковалева. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал член ОНК Москвы Константин Ким.По словам правозащитника, один из подозреваемых заявил, что в СМИ появилась неполное видео инцидента.В свою очередь, второй задержанный заявил, что только "оттаскивал" Ковалева во время драки, однако он раскаивается и готов возместить ущерб.Третий участник конфликта, рассказал правозащитник, счел себя виновным только в том, что не остановил драку.Все трое арестованных убеждены, что конфликт произошел случайно, добавил член ОНК, отметив, что каждый из них уже имеет судимость.В понедельник вечером в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии три человека жестоко избили Романа Ковалева, который, по его словам, пытался заступиться за девушку. Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа.Нападавших задержали. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ими оказались уроженцы Дагестана, ранее судимые. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве. СК завел уголовное дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20211007/otets-1753528726.html

https://ria.ru/20211007/kovalev-1753491371.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва, избиение пассажира в московском метро