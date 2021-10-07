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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/vaktsina-1753556344.html
В РФПИ заявили об эффективности "Спутника Лайт" против дельта-штамма
В РФПИ заявили об эффективности "Спутника Лайт" против дельта-штамма - РИА Новости, 07.10.2021
В РФПИ заявили об эффективности "Спутника Лайт" против дельта-штамма
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликует на следующей неделе данные о большей эффективности российской однокомпонентной вакцины против коронавируса... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:44
2021-10-07T17:44
распространение коронавируса
азербайджан
аргентина
буэнос-айрес (провинция)
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликует на следующей неделе данные о большей эффективности российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" против штамма "дельта" относительно большинства других двухкомпонентных вакцин, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Первый компонент "Спутника V", мы называем его "Спутник Лайт" защищает лучше, чем многие двухкомпонентные вакцины. И мы поделимся уникальными данными на следующей неделе, что против штамма "дельта", я говорю об этом впервые, "Спутник Лайт" обеспечивает лучшую защиту, чем большинство двухкомпонентных вакцин", - сказал Дмитриев на конференции Bloomberg Invest Global."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ, Азербайджане и других странах.
https://ria.ru/20211006/sputnik_layt-1753307384.html
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аргентина
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азербайджан, аргентина, буэнос-айрес (провинция), российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
17:44 07.10.2021
 
В РФПИ заявили об эффективности "Спутника Лайт" против дельта-штамма

Глава РФПИ Дмитриев заявил о высокой эффективности "Спутника Лайт" против дельта-штамма

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликует на следующей неделе данные о большей эффективности российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" против штамма "дельта" относительно большинства других двухкомпонентных вакцин, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Первый компонент "Спутника V", мы называем его "Спутник Лайт" защищает лучше, чем многие двухкомпонентные вакцины. И мы поделимся уникальными данными на следующей неделе, что против штамма "дельта", я говорю об этом впервые, "Спутник Лайт" обеспечивает лучшую защиту, чем большинство двухкомпонентных вакцин", - сказал Дмитриев на конференции Bloomberg Invest Global.
"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации.
"Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ, Азербайджане и других странах.
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Распространение коронавирусаАзербайджанАргентинаБуэнос-Айрес (провинция)Российский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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