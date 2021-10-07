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В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса
В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса - РИА Новости, 07.10.2021
В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса
Более 9 тысяч гектаров леса восстановят в Удмуртии в 2021 году в рамках национального проекта "Экология" и других акций, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:46
2021-10-07T18:46
2021-10-07T18:46
удмуртская республика
общество
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УФА, 7 окт - РИА Новости. Более 9 тысяч гектаров леса восстановят в Удмуртии в 2021 году в рамках национального проекта "Экология" и других акций, сообщил глава региона Александр Бречалов."Более 20 миллионов саженцев деревьев высажено в этом году в Удмуртии по нацпроекту "Экология". Благодаря этой работе площадь лесов нашей республики увеличится на 7,5 тысяч гектаров", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .По его словам, еще около 180 тысяч молодых деревьев посажены во время различных экологических акций. Одна из самых масштабных – "Сохраним лес" – будет идти в Удмуртии до конца октября. Ближайшие акции по высадке молодых елей пройдут 8 октября в Вавожском лесничестве и 12 октября в Малопургинском и Можгинском районах."Всего в планах на 2021 год – восстановить более 9 тысяч гектаров удмуртского леса", - сообщил глава республики.
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общество, можгинский район, александр бречалов, россия
В Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса
Губернатор Бречалов: в Удмуртии восстановят более девяти тысяч гектаров леса в 2021 году