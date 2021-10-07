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Туризм
https://ria.ru/20211007/turisty-1753478511.html
Более трети медицинских туристов приезжают в Россию из Европы
Более трети медицинских туристов приезжают в Россию из Европы - РИА Новости, 07.10.2021
Более трети медицинских туристов приезжают в Россию из Европы
Сейчас более трети иностранных пациентов российских клиник приезжают лечиться из Европы, где стоимость этих услуг бывает в десятки раз выше, чем в РФ, заявила... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:31
2021-10-07T17:31
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сейчас более трети иностранных пациентов российских клиник приезжают лечиться из Европы, где стоимость этих услуг бывает в десятки раз выше, чем в РФ, заявила РИА Новости первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко."По довольно длинному перечню стандартизированных медицинских услуг цены в российских клиниках от пяти до десяти раз меньше, чем у лидеров отрасли — Германии, США и Израиля. Например, стоимость услуги МРТ за рубежом может исчисляться сотнями долларов, в то время как в России она не превышает 60 долларов", — рассказала Родченко. Она добавила, что за ЭКО на Западе придется заплатить чуть ли не в десять раз дороже, а за контурную пластику — в 30 раз.Вице президент ЦСР признала, что доля России в мировом объеме экспорта медицинских услуг очень мала и составляет всего около 0,5-1 процента. При этом сам рынок экспорта медицинских услуг сократился из-за пандемии с 44,8 миллиарда долларов в 2019 году до 19,8 в 2020-м, а к концу 2021-ого, по прогнозу эксперта, выйдет на уровень 21-22 миллиарда долларов.Около 60 процентов иностранных пациентов, по словам Радченко, приезжают в Россию на лечение с Украины, из Армении, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. "Нужно понимать, что часть этих сервисов — бесплатные услуги трудовым мигрантам, объем которых в 2020 году вырос, так как лечение от коронавируса производилось бесплатно за счет Фонда ОМС", — отметила она.Отсутствие международной сертификации является серьезным препятствием для экспорта российской медицины. В частности, по ее словам, только пять клиник в России имеют аккредитацию в системе JCI (Joint Commission International — одна из ведущих мировых систем стандартизации в области безопасности и качества медицинской сферы).Среди преимуществ российской медицины эксперт назвала относительно качественные медицинские услуги. "Но страна сама по себе не очень популярна как направление для поездки, в том числе из-за имиджевой составляющей и транспортных расходов", — подытожила Радченко.
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медицина, украина, израиль, армения, азербайджан, сша, европа, узбекистан, новости - туризм, туристы, россия
17:31 07.10.2021
 
Более трети медицинских туристов приезжают в Россию из Европы

Туристы приезжают в Россию, чтобы сэкономить на лечении

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сейчас более трети иностранных пациентов российских клиник приезжают лечиться из Европы, где стоимость этих услуг бывает в десятки раз выше, чем в РФ, заявила РИА Новости первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко.
"По довольно длинному перечню стандартизированных медицинских услуг цены в российских клиниках от пяти до десяти раз меньше, чем у лидеров отрасли — Германии, США и Израиля. Например, стоимость услуги МРТ за рубежом может исчисляться сотнями долларов, в то время как в России она не превышает 60 долларов", — рассказала Родченко.
Она добавила, что за ЭКО на Западе придется заплатить чуть ли не в десять раз дороже, а за контурную пластику — в 30 раз.
Вице президент ЦСР признала, что доля России в мировом объеме экспорта медицинских услуг очень мала и составляет всего около 0,5-1 процента. При этом сам рынок экспорта медицинских услуг сократился из-за пандемии с 44,8 миллиарда долларов в 2019 году до 19,8 в 2020-м, а к концу 2021-ого, по прогнозу эксперта, выйдет на уровень 21-22 миллиарда долларов.
Около 60 процентов иностранных пациентов, по словам Радченко, приезжают в Россию на лечение с Украины, из Армении, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. "Нужно понимать, что часть этих сервисов — бесплатные услуги трудовым мигрантам, объем которых в 2020 году вырос, так как лечение от коронавируса производилось бесплатно за счет Фонда ОМС", — отметила она.
"Порядка 37 процентов пациентов приезжают лечиться в Россию из Европы. Эти люди при своем выборе ориентируются, в том числе, на наличие у клиники международной сертификации, гарантирующей определенный стандарт качества обслуживания", — заявила Радченко.
Отсутствие международной сертификации является серьезным препятствием для экспорта российской медицины. В частности, по ее словам, только пять клиник в России имеют аккредитацию в системе JCI (Joint Commission International — одна из ведущих мировых систем стандартизации в области безопасности и качества медицинской сферы).
Среди преимуществ российской медицины эксперт назвала относительно качественные медицинские услуги. "Но страна сама по себе не очень популярна как направление для поездки, в том числе из-за имиджевой составляющей и транспортных расходов", — подытожила Радченко.
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