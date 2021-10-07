https://ria.ru/20211007/tokaev-1753477918.html

Токаев отметил роль Путина в укреплении мирового авторитета России

Токаев отметил роль Путина в укреплении мирового авторитета России - РИА Новости, 07.10.2021

Токаев отметил роль Путина в укреплении мирового авторитета России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днем рождения и отметил его вклад в... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:54

2021-10-07T11:54

2021-10-07T11:54

в мире

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днем рождения и отметил его вклад в укрепление авторитета России на мировой арене, сообщила пресс-служба главы государства.По информации пресс-службы, Токаев в поздравлении пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа России.Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе российского лидера в укрепление двусторонних отношений, которые неизменно развиваются в духе добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Собеседники положительно оценили итоги состоявшегося 30 сентября Межрегионального форума Казахстана и России и условились продолжить активный политический диалог по вопросам двустороннего сотрудничества и международным проблемам.

https://ria.ru/20210906/vladivostok-1748782700.html

https://ria.ru/20210901/kazakhstan-1748160022.html

казахстан

россия

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в мире, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия