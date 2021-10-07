Токаев отметил роль Путина в укреплении мирового авторитета России
Токаев в поздравлении Путину отметил его роль в укреплении мирового авторитета России
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днем рождения и отметил его вклад в укрепление авторитета России на мировой арене, сообщила пресс-служба главы государства.
По информации пресс-службы, Токаев в поздравлении пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа России.
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Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе российского лидера в укрепление двусторонних отношений, которые неизменно развиваются в духе добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
"По мнению Касым-Жомарта Токаева, благодаря усилиям Владимира Путина Россия превратилась в авторитетную мировую державу, без которой ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Собеседники положительно оценили итоги состоявшегося 30 сентября Межрегионального форума Казахстана и России и условились продолжить активный политический диалог по вопросам двустороннего сотрудничества и международным проблемам.
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