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Токаев отметил роль Путина в укреплении мирового авторитета России
Токаев отметил роль Путина в укреплении мирового авторитета России - РИА Новости, 07.10.2021
Токаев отметил роль Путина в укреплении мирового авторитета России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днем рождения и отметил его вклад в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:54
2021-10-07T11:54
в мире
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днем рождения и отметил его вклад в укрепление авторитета России на мировой арене, сообщила пресс-служба главы государства.По информации пресс-службы, Токаев в поздравлении пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа России.Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе российского лидера в укрепление двусторонних отношений, которые неизменно развиваются в духе добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Собеседники положительно оценили итоги состоявшегося 30 сентября Межрегионального форума Казахстана и России и условились продолжить активный политический диалог по вопросам двустороннего сотрудничества и международным проблемам.
https://ria.ru/20210906/vladivostok-1748782700.html
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в мире, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия
11:54 07.10.2021
 
Токаев отметил роль Путина в укреплении мирового авторитета России

Токаев в поздравлении Путину отметил его роль в укреплении мирового авторитета России

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днем рождения и отметил его вклад в укрепление авторитета России на мировой арене, сообщила пресс-служба главы государства.
По информации пресс-службы, Токаев в поздравлении пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа России.
Экибастузская ГРЭС-1 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 08:00
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе российского лидера в укрепление двусторонних отношений, которые неизменно развиваются в духе добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
"По мнению Касым-Жомарта Токаева, благодаря усилиям Владимира Путина Россия превратилась в авторитетную мировую державу, без которой ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Собеседники положительно оценили итоги состоявшегося 30 сентября Межрегионального форума Казахстана и России и условились продолжить активный политический диалог по вопросам двустороннего сотрудничества и международным проблемам.
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:50
"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
 
В миреКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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