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Священник попытался передать Саакашвили иконы и отговорить от голодовки
Священник попытался передать Саакашвили иконы и отговорить от голодовки - РИА Новости, 07.10.2021
Священник попытался передать Саакашвили иконы и отговорить от голодовки
Священник из Зугдиди Амброс Тордия попытался встретиться с помещенным в тюрьму экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, его не пустили, передает телекомпания РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:45
2021-10-07T12:45
2021-10-07T12:45
религия
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грузия
рустави
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Священник из Зугдиди Амброс Тордия попытался встретиться с помещенным в тюрьму экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, его не пустили, передает телекомпания "Пирвели".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам."К Саакашвили допускают лишь адвокатов, к нему не пустили священника из Зугдиди", - сообщает ТВ.Священнослужитель в разговоре с журналистами сообщил, что хотел повидаться с Саакашвили для того, чтобы "передать ему иконы, благословить и попросить прекратить голодовку".По его словам, администрация тюрьмы потребовала ряд документов для того, чтобы рассмотреть его заявку, среди них ковид-паспорт.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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в мире, грузия, рустави, задержание саакашвили в грузии
ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости.
Священник из Зугдиди Амброс Тордия попытался встретиться с помещенным в тюрьму экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, его не пустили, передает телекомпания "Пирвели"
.
Саакашвили был задержан в Грузии
1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави
. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам.
"К Саакашвили допускают лишь адвокатов, к нему не пустили священника из Зугдиди", - сообщает ТВ.
Священнослужитель в разговоре с журналистами сообщил, что хотел повидаться с Саакашвили для того, чтобы "передать ему иконы, благословить и попросить прекратить голодовку".
По его словам, администрация тюрьмы потребовала ряд документов для того, чтобы рассмотреть его заявку, среди них ковид-паспорт.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.