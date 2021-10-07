Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211007/skott-1753303997.html
В Сети появился отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта
В Сети появился отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта - РИА Новости, 07.10.2021
В Сети появился отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта
Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем YouTube-канале отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта. Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T02:51
2021-10-07T02:51
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753309829_240:0:2846:1466_1920x0_80_0_0_dbd392fb6c5016c374eabad5f330aa02.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем YouTube-канале отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта. Об этом сообщает Collider. Фильм основан на книге Эрика Джагера, в которой рассказывается об одной из последних разрешенных дуэлей во Франции. Действие в картине происходит в 1386 году. Маргарита де Тибувиль, жена рыцаря Жана де Карружа, обвиняет его друга Жака Ле Гри в нападении. Мужчины встречаются на дуэли, в результате которой в живых останется только один. От исхода поединка зависит и судьба Маргариты. Ее слова будут признаны ложью, а саму женщину отправят на костер, если де Карруж проиграет. Образ Ле Гри воплотил Адам Драйвер, де Карружа сыграл Мэтт Дэймон, а его жену — Джоди Комер ("Убивая Еву").В предоставленном отрывке показано, как слуги помогают одеться супруге де Карружа. В палатках рядом с ареной, на которой состоится поединок, к турниру готовятся бывшие друзья. Мужчины забираются на лошадей, берут в руки копья и начинается дуэль. Сцена обрывается, когда два рыцаря сталкиваются друг с другом. Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале. Она была тепло принята критиками и считается одним из самых сильных кандидатов на престижные премии в грядущем наградном сезоне. В российский прокат фильм выйдет 28 октября 2021 года.
https://ria.ru/20210730/houseofgucci-1743576490.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753309829_565:0:2520:1466_1920x0_80_0_0_621d6c1abb122387dd241fcec56e6239.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы
02:51 07.10.2021
 
В Сети появился отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта

На YouTube-канале 20th Century Studios вышел отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем YouTube-канале отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта. Об этом сообщает Collider.
Фильм основан на книге Эрика Джагера, в которой рассказывается об одной из последних разрешенных дуэлей во Франции. Действие в картине происходит в 1386 году. Маргарита де Тибувиль, жена рыцаря Жана де Карружа, обвиняет его друга Жака Ле Гри в нападении. Мужчины встречаются на дуэли, в результате которой в живых останется только один. От исхода поединка зависит и судьба Маргариты. Ее слова будут признаны ложью, а саму женщину отправят на костер, если де Карруж проиграет.
Образ Ле Гри воплотил Адам Драйвер, де Карружа сыграл Мэтт Дэймон, а его жену — Джоди Комер ("Убивая Еву").
© Disney

Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
1 из 4

Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
© Disney

Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
2 из 4

Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
© DisneyКадр из фильма "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
3 из 4
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© Disney
© 20th Century Studios

Адам Драйвер в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из трейлера к фильму Последняя дуэль
4 из 4

Адам Драйвер в фильме "Последняя дуэль"

© 20th Century Studios
1 из 4

Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
2 из 4

Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
3 из 4
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© Disney
4 из 4

Адам Драйвер в фильме "Последняя дуэль"

© 20th Century Studios
В предоставленном отрывке показано, как слуги помогают одеться супруге де Карружа. В палатках рядом с ареной, на которой состоится поединок, к турниру готовятся бывшие друзья. Мужчины забираются на лошадей, берут в руки копья и начинается дуэль. Сцена обрывается, когда два рыцаря сталкиваются друг с другом.
Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале. Она была тепло принята критиками и считается одним из самых сильных кандидатов на престижные премии в грядущем наградном сезоне.
В российский прокат фильм выйдет 28 октября 2021 года.
Кадр из фильма Дом Гуччи
30 июля, 13:20Культура
Вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой
 
КультураНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22Путин поздравил нового премьера Японии с избранием
13:21Российский муфтият получил особый статус при ООН
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
Лента новостейМолния