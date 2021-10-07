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В Сети появился отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта

В Сети появился отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта - РИА Новости, 07.10.2021

В Сети появился отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем YouTube-канале отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта. Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T02:51

2021-10-07T02:51

2021-10-07T02:51

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала на своем YouTube-канале отрывок из "Последней дуэли" Ридли Скотта. Об этом сообщает Collider. Фильм основан на книге Эрика Джагера, в которой рассказывается об одной из последних разрешенных дуэлей во Франции. Действие в картине происходит в 1386 году. Маргарита де Тибувиль, жена рыцаря Жана де Карружа, обвиняет его друга Жака Ле Гри в нападении. Мужчины встречаются на дуэли, в результате которой в живых останется только один. От исхода поединка зависит и судьба Маргариты. Ее слова будут признаны ложью, а саму женщину отправят на костер, если де Карруж проиграет. Образ Ле Гри воплотил Адам Драйвер, де Карружа сыграл Мэтт Дэймон, а его жену — Джоди Комер ("Убивая Еву").В предоставленном отрывке показано, как слуги помогают одеться супруге де Карружа. В палатках рядом с ареной, на которой состоится поединок, к турниру готовятся бывшие друзья. Мужчины забираются на лошадей, берут в руки копья и начинается дуэль. Сцена обрывается, когда два рыцаря сталкиваются друг с другом. Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале. Она была тепло принята критиками и считается одним из самых сильных кандидатов на престижные премии в грядущем наградном сезоне. В российский прокат фильм выйдет 28 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210730/houseofgucci-1743576490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, кино и сериалы