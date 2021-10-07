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В Тюмени оштрафовали мужчину, напавшего на пятерых девушек

В Тюмени оштрафовали мужчину, напавшего на пятерых девушек - РИА Новости, 07.10.2021

В Тюмени оштрафовали мужчину, напавшего на пятерых девушек

Мировой судья в Тюмени признал мужчину, который в июле напал на пятерых девушек из-за их шумной вечеринки, виновным в нанесении побоев и оштрафовал на 5 тысяч... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:51

2021-10-07T10:51

2021-10-07T10:51

происшествия

тюмень

россия

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ТЮМЕНЬ, 7 окт - РИА Новости. Мировой судья в Тюмени признал мужчину, который в июле напал на пятерых девушек из-за их шумной вечеринки, виновным в нанесении побоев и оштрафовал на 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного суда.Инцидент произошел 23 июля и вызвал общественный резонанс. Видео, на котором мужчина размахивает руками и нецензурно выражается, одна из девушек опубликовала в Instagram, пояснив, что мужчина ворвался ночью в квартиру и начал "всех без разбора бить". После проверки изложенных фактов было возбуждено административное дело о нанесении побоев."Мировой судья Ленинского судебного района принял решение оштрафовать на 5 000 рублей Сергея Л. Его признали виновным в нанесении побоев (6.1.1 КоАП РФ). Суд установил, что 23 июля около полуночи мужчина влез в квартиру к соседке через балкон в ЖК "Апрель". Он стал ругаться с девушкам за слишком шумную вечеринку. Мужчина с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу", - говорится в Telegram-канале облсуда.В суде отметили, что по утверждению мужчины, никого из девушек он не бил, а только отталкивал. Ленинский районный суд Тюмени 14 октября рассмотрит его апелляцию.

https://ria.ru/20211004/svidanie-1753071975.html

тюмень

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происшествия, тюмень, россия