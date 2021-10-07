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В Кемерово третьеклассника заставили ходить босиком из-за забытой сменки
В Кемерово третьеклассника заставили ходить босиком из-за забытой сменки - РИА Новости, 07.10.2021
В Кемерово третьеклассника заставили ходить босиком из-за забытой сменки
Прокуратура проводит проверку после появления в социальных сетях информации о том, что учительница в Кемерово заставила третьеклассника ходить весь день босиком РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:52
2021-10-07T16:52
2021-10-07T16:52
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 7 окт - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после появления в социальных сетях информации о том, что учительница в Кемерово заставила третьеклассника ходить весь день босиком из-за того, что он забыл сменную обувь, сообщается на сайте ведомства.Пост матери восьмилетнего ученика школы №31 города Кемерово о том, что учительница заставила ее сына снять обувь и весь день ходить по школе в носках из-за того, что он забыл сменку, появился в соцсетях."В 31-й школе города Кемерово мой ребенок ходил все занятия в тонких носках. Мой сын, ученик 3-го класса, забыл сменку, и педагог сказала ему снять обувь. Мальчику - 8 лет, послушался и весь день ходил и морозил на бетонном полу ноги", – написала родительница.Прокуратура по данному обращению начала проверку. "Прокуратурой города Кемерово организована проверка исполнения требований законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних. Прокурору Центрального района города Кемерово поручено провести проверку по данному факту и в случае выявления нарушений принять комплекс мер реагирования для их устранения", - отмечается на сайте ведомства.В свою очередь, в мэрии города добавили, что по данному обращению также проведена проверка. "Факты, указанные в обращении, подтвердились. Учителю объявлен выговор. По согласованию с родителями принято решение о переводе школьника в другой класс", – пояснили в мэрии.
https://ria.ru/20211006/koltso-1753305816.html
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происшествия, кемерово
В Кемерово третьеклассника заставили ходить босиком из-за забытой сменки
В Кемерово проверят данные об учительнице, которая заставила ученика ходить босиком
КЕМЕРОВО, 7 окт - РИА Новости.
Прокуратура проводит проверку после появления в социальных сетях информации о том, что учительница в Кемерово
заставила третьеклассника ходить весь день босиком из-за того, что он забыл сменную обувь, сообщается на сайте
ведомства.
Пост матери восьмилетнего ученика школы №31 города Кемерово о том, что учительница заставила ее сына снять обувь и весь день ходить по школе в носках из-за того, что он забыл сменку, появился в соцсетях.
"В 31-й школе города Кемерово мой ребенок ходил все занятия в тонких носках. Мой сын, ученик 3-го класса, забыл сменку, и педагог сказала ему снять обувь. Мальчику - 8 лет, послушался и весь день ходил и морозил на бетонном полу ноги", – написала родительница.
Прокуратура по данному обращению начала проверку. "Прокуратурой города Кемерово организована проверка исполнения требований законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних. Прокурору Центрального района города Кемерово поручено провести проверку по данному факту и в случае выявления нарушений принять комплекс мер реагирования для их устранения", - отмечается на сайте ведомства.
В свою очередь, в мэрии города добавили, что по данному обращению также проведена проверка. "Факты, указанные в обращении, подтвердились. Учителю объявлен выговор. По согласованию с родителями принято решение о переводе школьника в другой класс", – пояснили в мэрии.