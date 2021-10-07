https://ria.ru/20211007/sanktsii-1753517798.html

Шарий обжаловал санкции против себя и тещи в украинском суде

Шарий обжаловал санкции против себя и тещи в украинском суде - РИА Новости, 07.10.2021

Шарий обжаловал санкции против себя и тещи в украинском суде

Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий и его теща обжаловали в Верховном суде Украины введенные против них санкции, сообщило в четверг агентство "Украинские... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:53

2021-10-07T14:53

2021-10-07T14:53

в мире

украина

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

анатолий шарий

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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий и его теща обжаловали в Верховном суде Украины введенные против них санкции, сообщило в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения СНБО о введении санкций на три года против Анатолия Шария, его супруги Ольги, а также Аллы Бондаренко, которая, по словам Ольги Шарий, является ее мамой.По данным агентства, иски были поданы в кассационный административный суд в составе Верховного суда в сентябре. Они просят суд обязать Зеленского отменить указ о санкциях. Третьими лицами Шарий и его теща просят привлечь СНБО и Службу безопасности.Согласно сообщению, иск тещи Шария суд рассмотрит 19 октября. При этом, иск Шария суд сначала оставил без движения, а позже вернул истцу.Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве.

https://ria.ru/20210821/zelenskiy-1746679519.html

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html

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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, анатолий шарий