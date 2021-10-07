https://ria.ru/20211007/rosseti-1753450051.html

"Россети" хотят стать единым оператором электрозаправок в России, пишут СМИ

"Россети" хотят стать единым оператором электрозаправок в России, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2021

"Россети" хотят стать единым оператором электрозаправок в России, пишут СМИ

Правительство РФ думает над созданием единого оператора зарядных станций для электромобилей в России, на этот статус претендует госхолдинг "Россети", пишет в... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:58

2021-10-07T08:58

2021-10-07T09:01

экономика

андрей белоусов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

россети

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительство РФ думает над созданием единого оператора зарядных станций для электромобилей в России, на этот статус претендует госхолдинг "Россети", пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли и федерального чиновника.По данным издания, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании 26 июля поручил Минэнерго проработать вопрос определения федерального оператора зарядной инфраструктуры для электромобилей в России. На совещании прозвучало предложение назначить единым оператором крупную федеральную компанию, например, "Россети".Оператор должен будет разрабатывать единые технические требования станций, устанавливать их, получать техприсоединения к электросетям, подключать станции к онлайн-платформе для управления, а также заниматься их техническим и санитарным обслуживанием, пишет издание, в распоряжении которого есть презентация "Россетей" о развитии зарядной инфраструктуры в РФ. Выручка оператора, вероятно, будет формироваться из комиссии с продаж электроэнергии.Однако "пока вопрос о едином операторе находится в подвешенном состоянии", отмечает газета. Один из ее источников, близкий к обсуждению, утверждает, что вопрос больше не обсуждается, и приоритет будет отдан рыночному подходу с участием нескольких операторов. Другой источник в отрасли говорит, что окончательного решения в правительстве нет. В Минэнерго сообщили, что проработка поручения еще продолжается.Возможное появление единого оператора вызывает недоумение в отрасли, пишет газета. По словам одного из источников, идею единого оператора продвигают "Россети", но на рынке зарядных станций много игроков, и "Россети" - не лидер по объему отпуска по сравнению со всеми остальными.Кроме того, в ЕС и Японии существует практика консорциума с участием автоконцернов, которые соблюдают единый стандарт зарядок. Консорциумы дополнительно финансируют создание станций, которые затем передаются им в управление. Такую модель, по данным издания, обсуждали на базе рабочей группы международной компании EY с участием "Россетей", "РусГидро" и автопрома.Согласно концепции развития электротранспорта, уже в 2022 году в РФ предполагается создать 1200 обычных зарядных станций и еще 528 — быстрых, отмечается в статье. Исходя из прогнозов роста парка электромобилей до 1,4 миллиона штук к 2030 году, потребуется в общей сложности 144 тысячи станций. Правительство собирается выделить на их строительство субсидии, которые покроют до 60% стоимости - это минимум о 8,1 миллиарда рублей до 2024 года.У "Россетей" сейчас 263 станции, пишет газета. Согласно презентации, компания планирует до 2025 года расширить сеть до 1340 станций."Россети" - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,4 миллиона километров линий электропередачи, 528 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 809 ГВА. Контролирующий акционер "Россетей" - государство в лице Росимущества (88,04% в уставном капитале).

https://ria.ru/20210927/deripaska-1752027206.html

https://ria.ru/20210819/elektromobil-1746351506.html

https://ria.ru/20210601/avto-1735030205.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, андрей белоусов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россети, россия