https://ria.ru/20211007/reyting-1753538116.html

ОЭЗ Москвы вышла в лидеры международного рейтинга устойчивости

ОЭЗ Москвы вышла в лидеры международного рейтинга устойчивости - РИА Новости, 07.10.2021

ОЭЗ Москвы вышла в лидеры международного рейтинга устойчивости

Особая экономическая зона Москвы стала одним из лидеров рейтинга "Стратегии устойчивого восстановления экономических зон", сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:32

2021-10-07T16:32

2021-10-07T16:32

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Особая экономическая зона Москвы стала одним из лидеров рейтинга "Стратегии устойчивого восстановления экономических зон", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Столичная ОЭЗ была отмечена в номинации "Новые инвестиции", а также получила награду "Выбор редакции: Борьба с COVID-19" международного издания Investment Monitor, отмечается в сообщении."Сегодня особая экономическая зона "Технополис "Москва" - это инновационные площадки и специальная среда для развития современного бизнеса. Там работают 88 резидентов, которые объединены в шесть кластеров – от микроэлектроники и медицины, до информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий. Эксперты рейтинга дали высокую оценку реализации стратегии столичной ОЭЗ по взаимодействию с инвесторами", - сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он напомнил, что в Технополисе предпринимателям помогают в промышленной кооперации, развитии экспортной деятельности, продвижении на российских и международных рынках и привлечении дополнительного финансирования через фонды.Специальной номинацией была отмечена работа ОЭЗ Москвы во время пандемии: она стала площадкой по созданию новых решений в области медицинской техники, дезинфекционного оборудования, средств первой и медицинской помощи.Рейтинг "Стратегии устойчивого восстановления экономических зон" - Economic Zone Sustainable Recovery Strategies публикуется впервые. Эксперты исследовали особые экономические зоны по всему миру, рассматривали их способность адаптироваться к условиям пандемии, привлекать новые инвестиции и сохранять активность действующего бизнеса.

https://ria.ru/20211007/moskva-1753459028.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров