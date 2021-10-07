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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211007/reyting-1753538116.html
ОЭЗ Москвы вышла в лидеры международного рейтинга устойчивости
ОЭЗ Москвы вышла в лидеры международного рейтинга устойчивости - РИА Новости, 07.10.2021
ОЭЗ Москвы вышла в лидеры международного рейтинга устойчивости
Особая экономическая зона Москвы стала одним из лидеров рейтинга "Стратегии устойчивого восстановления экономических зон", сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:32
2021-10-07T16:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Особая экономическая зона Москвы стала одним из лидеров рейтинга "Стратегии устойчивого восстановления экономических зон", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Столичная ОЭЗ была отмечена в номинации "Новые инвестиции", а также получила награду "Выбор редакции: Борьба с COVID-19" международного издания Investment Monitor, отмечается в сообщении."Сегодня особая экономическая зона "Технополис "Москва" - это инновационные площадки и специальная среда для развития современного бизнеса. Там работают 88 резидентов, которые объединены в шесть кластеров – от микроэлектроники и медицины, до информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий. Эксперты рейтинга дали высокую оценку реализации стратегии столичной ОЭЗ по взаимодействию с инвесторами", - сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он напомнил, что в Технополисе предпринимателям помогают в промышленной кооперации, развитии экспортной деятельности, продвижении на российских и международных рынках и привлечении дополнительного финансирования через фонды.Специальной номинацией была отмечена работа ОЭЗ Москвы во время пандемии: она стала площадкой по созданию новых решений в области медицинской техники, дезинфекционного оборудования, средств первой и медицинской помощи.Рейтинг "Стратегии устойчивого восстановления экономических зон" - Economic Zone Sustainable Recovery Strategies публикуется впервые. Эксперты исследовали особые экономические зоны по всему миру, рассматривали их способность адаптироваться к условиям пандемии, привлекать новые инвестиции и сохранять активность действующего бизнеса.
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москва, александр прохоров
16:32 07.10.2021
 

ОЭЗ Москвы вышла в лидеры международного рейтинга устойчивости

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Особая экономическая зона Москвы стала одним из лидеров рейтинга "Стратегии устойчивого восстановления экономических зон", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Столичная ОЭЗ была отмечена в номинации "Новые инвестиции", а также получила награду "Выбор редакции: Борьба с COVID-19" международного издания Investment Monitor, отмечается в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 10:27Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве на месте бывших промзон появится 4,5 тысячи новых производств
"Сегодня особая экономическая зона "Технополис "Москва" - это инновационные площадки и специальная среда для развития современного бизнеса. Там работают 88 резидентов, которые объединены в шесть кластеров – от микроэлектроники и медицины, до информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий. Эксперты рейтинга дали высокую оценку реализации стратегии столичной ОЭЗ по взаимодействию с инвесторами", - сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Он напомнил, что в Технополисе предпринимателям помогают в промышленной кооперации, развитии экспортной деятельности, продвижении на российских и международных рынках и привлечении дополнительного финансирования через фонды.
Специальной номинацией была отмечена работа ОЭЗ Москвы во время пандемии: она стала площадкой по созданию новых решений в области медицинской техники, дезинфекционного оборудования, средств первой и медицинской помощи.
"С помощью разработок резидентов был реализован целых ряд медицинских проектов, которые стали ответом на вызовы пандемии. Однако развитие фарммедкластера в ОЭЗ Москвы носит не ситуативный, а системный характер. Строятся новые производства по выпуску лекарств и медицинских средств - так, за первое полугодие 2021 года производители фармпрепаратов, медицинских изделий и оборудования вложили в свои проекты более 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Рейтинг "Стратегии устойчивого восстановления экономических зон" - Economic Zone Sustainable Recovery Strategies публикуется впервые. Эксперты исследовали особые экономические зоны по всему миру, рассматривали их способность адаптироваться к условиям пандемии, привлекать новые инвестиции и сохранять активность действующего бизнеса.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
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