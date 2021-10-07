https://ria.ru/20211007/revaktsinatsiya-1753576218.html

Аксенов ревакцинировался "Спутником Лайт"

Аксенов ревакцинировался "Спутником Лайт" - РИА Новости, 07.10.2021

Аксенов ревакцинировался "Спутником Лайт"

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ревакцинировался от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:18

2021-10-07T19:18

2021-10-07T19:18

распространение коронавируса

общество

вакцинация

республика крым

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

коронавирусы

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ревакцинировался от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"."Сегодня ревакцинировался "Спутником" - одноразовой однокомпонентной вакциной. Чувствую себя прекрасно", – сказал Аксенов на видео, опубликованном в Telegram-канале.Он добавил, что сделал это исходя из складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19, отметив, что кроме разобщения и вакцинации иного варианта обезопасить себя нет.Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший, сообщил Минздрав республики. В стационарах Крыма лечатся более 3,6 тысячи заболевших COVID-19, более 300 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.Власти Крыма объявили, что с 11 октября вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, отменяя льготный проезд для пенсионеров в транспорте и переводя пожилых сотрудников на дистанционную работу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/matvienko-1753370557.html

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2021

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