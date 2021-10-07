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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/revaktsinatsiya-1753576218.html
Аксенов ревакцинировался "Спутником Лайт"
Аксенов ревакцинировался "Спутником Лайт" - РИА Новости, 07.10.2021
Аксенов ревакцинировался "Спутником Лайт"
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ревакцинировался от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:18
2021-10-07T19:18
распространение коронавируса
общество
вакцинация
республика крым
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирусы
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ревакцинировался от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"."Сегодня ревакцинировался "Спутником" - одноразовой однокомпонентной вакциной. Чувствую себя прекрасно", – сказал Аксенов на видео, опубликованном в Telegram-канале.Он добавил, что сделал это исходя из складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19, отметив, что кроме разобщения и вакцинации иного варианта обезопасить себя нет.Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший, сообщил Минздрав республики. В стационарах Крыма лечатся более 3,6 тысячи заболевших COVID-19, более 300 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.Власти Крыма объявили, что с 11 октября вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, отменяя льготный проезд для пенсионеров в транспорте и переводя пожилых сотрудников на дистанционную работу.
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общество, вакцинация, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
19:18 07.10.2021
 
Аксенов ревакцинировался "Спутником Лайт"

Глава Крыма Аксенов ревакцинировался "Спутником Лайт"

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ревакцинировался от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".
"Сегодня ревакцинировался "Спутником" - одноразовой однокомпонентной вакциной. Чувствую себя прекрасно", – сказал Аксенов на видео, опубликованном в Telegram-канале.
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Он добавил, что сделал это исходя из складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19, отметив, что кроме разобщения и вакцинации иного варианта обезопасить себя нет.
Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший, сообщил Минздрав республики. В стационарах Крыма лечатся более 3,6 тысячи заболевших COVID-19, более 300 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Власти Крыма объявили, что с 11 октября вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, отменяя льготный проезд для пенсионеров в транспорте и переводя пожилых сотрудников на дистанционную работу.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоСергей Аксенов (политик)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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