https://ria.ru/20211007/rakova-1753514461.html
Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову - РИА Новости, 07.10.2021
Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
Следователь просит Тверской суд Москвы арестовать бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, которая уже находится в статусе обвиняемой, сообщили РИА... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:39
2021-10-07T14:39
2021-10-07T14:46
происшествия
москва
марина ракова
сбербанк россии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следователь просит Тверской суд Москвы арестовать бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, которая уже находится в статусе обвиняемой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В адрес Тверского суда поступило ходатайство ГУМВД России по Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Накануне МВД сообщило, что она находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
https://ria.ru/20211007/rakova-1753454116.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, марина ракова, сбербанк россии
14:39 07.10.2021 (обновлено: 14:46 07.10.2021)
Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
Следствие попросило суд в Москве арестовать экс-замминистра просвещения Марину Ракову
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Следователь просит Тверской суд Москвы арестовать бывшего замминистра просвещения Марину Ракову
, которая уже находится в статусе обвиняемой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В адрес Тверского суда поступило ходатайство ГУМВД России по Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.
После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Накануне МВД сообщило, что она находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.
Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.
По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка
- обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.