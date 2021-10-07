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Премьер Израиля поздравил Путина с днем рождения
Премьер Израиля поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021
Премьер Израиля поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, лидеры обсудили региональные проблемы, сообщила канцелярия... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:56
2021-10-07T14:56
в мире
израиль
владимир путин
россия
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, лидеры обсудили региональные проблемы, сообщила канцелярия главы правительства."Сегодня премьер-министр Нафтали Беннет поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем ​​рождения, который приходится на сегодняшний день. Обсуждались также некоторые проблемы, в первую очередь вопросы региональной безопасности и политики", - говорится в сообщении канцелярии.Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Президенту РФ исполнилось 69 лет.
https://ria.ru/20211007/putin-1753503097.html
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в мире, израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет
14:56 07.10.2021
 
Премьер Израиля поздравил Путина с днем рождения

Премьер Израиля Беннет поздравил Путина с днем рождения

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, лидеры обсудили региональные проблемы, сообщила канцелярия главы правительства.
"Сегодня премьер-министр Нафтали Беннет поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем ​​рождения, который приходится на сегодняшний день. Обсуждались также некоторые проблемы, в первую очередь вопросы региональной безопасности и политики", - говорится в сообщении канцелярии.
Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Президенту РФ исполнилось 69 лет.
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В миреИзраильВладимир ПутинРоссияНафтали Беннет
 
 
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