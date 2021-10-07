https://ria.ru/20211007/putin-1753518622.html

Премьер Израиля поздравил Путина с днем рождения

Премьер Израиля поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021

Премьер Израиля поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, лидеры обсудили региональные проблемы, сообщила канцелярия... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:56

2021-10-07T14:56

2021-10-07T14:56

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израиль

владимир путин

россия

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, лидеры обсудили региональные проблемы, сообщила канцелярия главы правительства."Сегодня премьер-министр Нафтали Беннет поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем ​​рождения, который приходится на сегодняшний день. Обсуждались также некоторые проблемы, в первую очередь вопросы региональной безопасности и политики", - говорится в сообщении канцелярии.Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Президенту РФ исполнилось 69 лет.

https://ria.ru/20211007/putin-1753503097.html

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в мире, израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет