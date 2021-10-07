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Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 07.10.2021
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в том числе обсудит вопросы из текущей повестки, сообщил... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:56
2021-10-07T12:56
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в том числе обсудит вопросы из текущей повестки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мероприятие не праздничное. Каждый раз оно с фиксированной повесткой, и в то же время часть касается текущих вопросов", - рассказал Песков.Владимир Путин в четверг отмечает день рождения. Президенту РФ исполнилось 69 лет.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:56 07.10.2021
 
Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в том числе обсудит вопросы из текущей повестки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мероприятие не праздничное. Каждый раз оно с фиксированной повесткой, и в то же время часть касается текущих вопросов", - рассказал Песков.
Владимир Путин в четверг отмечает день рождения. Президенту РФ исполнилось 69 лет.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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