https://ria.ru/20211007/puteshestviya-1753496099.html
Названы самые популярные у туристов регионы России
Названы самые популярные у туристов регионы России - РИА Новости, 07.10.2021
Названы самые популярные у туристов регионы России
В этом году ведущие туристические регионы России, в числе которых Краснодарский край, Крым, Подмосковье и Санкт-Петербург, приняли около 58 миллионов... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:15
2021-10-07T14:15
2021-10-07T14:21
туризм
отдых
санкт-петербург
краснодарский край
республика крым
московская область (подмосковье)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В этом году ведущие туристические регионы России, в числе которых Краснодарский край, Крым, Подмосковье и Санкт-Петербург, приняли около 58 миллионов путешественников, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая на ежегодном саммите Travelpayouts.Говоря об итоговых показателях внутреннего туризма в сезоне 2021 года, Ломидзе отметила 12 самых популярных у туристов регионов России. "Мы видим динамику — плюс 15-20 процентов относительно уровня 2019 года. Конечно, есть регионы-исключения, которые недосчитались туристов, но это несущественное снижение по сравнению с допандемийным периодом. В совокупности они приняли около 58 миллионов путешественников", — отметила Ломидзе.Наиболее востребованными стали Краснодарский край, который за девять месяцев этого года принял 14,5 миллиона туристов, Подмосковье — 10,2 миллиона, Крым — 8,3 миллиона, Санкт-Петербург — 3 миллиона, Татарстан — 2,7 миллиона, Иркутская область — 1,1 миллиона и Екатеринбург — 1 миллион. Ставрополье за восемь месяцев посетили 0,8 миллиона туристов, а Калининград — 1,3 миллиона. За шесть месяцев туристы приезжали в Москву порядка 13 миллионов раз, а в Республику Алтай — 1,1 миллиона. По словам Ломидзе, внутренний туризм — это самый активный и живой сегмент, который дает наибольший доход на данный момент. "Здесь страна бьет рекорды. Понятно, что 80% всего туристического потока — самостоятельные путешественники, но, тем не менее, туроператорский сегмент вырос в этом году", — добавила она.
https://ria.ru/20211006/kabardino-balkariya-1753368552.html
https://realty.ria.ru/20211005/turizm-1753178890.html
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отдых, санкт-петербург, краснодарский край, республика крым, московская область (подмосковье), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, турпоток, туристы, россия
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В этом году ведущие туристические регионы России, в числе которых Краснодарский край, Крым, Подмосковье и Санкт-Петербург, приняли около 58 миллионов путешественников, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая на ежегодном саммите Travelpayouts.
Говоря об итоговых показателях внутреннего туризма в сезоне 2021 года, Ломидзе отметила 12 самых популярных у туристов регионов России.
"Мы видим динамику — плюс 15-20 процентов относительно уровня 2019 года. Конечно, есть регионы-исключения, которые недосчитались туристов, но это несущественное снижение по сравнению с допандемийным периодом. В совокупности они приняли около 58 миллионов путешественников", — отметила Ломидзе.
Наиболее востребованными стали Краснодарский край, который за девять месяцев этого года принял 14,5 миллиона туристов, Подмосковье — 10,2 миллиона, Крым — 8,3 миллиона, Санкт-Петербург — 3 миллиона, Татарстан — 2,7 миллиона, Иркутская область — 1,1 миллиона и Екатеринбург — 1 миллион.
Ставрополье за восемь месяцев посетили 0,8 миллиона туристов, а Калининград — 1,3 миллиона. За шесть месяцев туристы приезжали в Москву порядка 13 миллионов раз, а в Республику Алтай — 1,1 миллиона.
По словам Ломидзе, внутренний туризм — это самый активный и живой сегмент, который дает наибольший доход на данный момент. "Здесь страна бьет рекорды. Понятно, что 80% всего туристического потока — самостоятельные путешественники, но, тем не менее, туроператорский сегмент вырос в этом году", — добавила она.