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СК возбудил дело из-за гибели женщины и двух детей при пожаре в Якутии
СК возбудил дело из-за гибели женщины и двух детей при пожаре в Якутии - РИА Новости, 07.10.2021
СК возбудил дело из-за гибели женщины и двух детей при пожаре в Якутии
Следователи в Якутии завели дело после пожара в частном доме, из-за которого погибли женщина и двое ее детей, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:47
2021-10-07T14:47
2021-10-07T14:47
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следователи в Якутии завели дело после пожара в частном доме, из-за которого погибли женщина и двое ее детей, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.Ранее пресс-служба Главного управления МЧС сообщила, что женщина с двумя детьми погибла в результате пожара в многоквартирном доме в якутском поселке Сангар."Возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности трем лицам по факту гибели 33-летней женщины и двух ее детей 1 года и 6 лет после эвакуации из горящего дома", - говорится в сообщении.По данным СК, в ночь 7 октября загорелся частный дом в поселке Сангар Кобяйского района. Женщину с детьми эвакуировали, но в медучреждении они скончались.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
СК возбудил дело из-за гибели женщины и двух детей при пожаре в Якутии
СК возбудил дело из-за гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Якутии