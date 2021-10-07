https://ria.ru/20211007/pesni-1753494207.html
Стало известно, как Путин отреагировал на песню о себе
В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя - РИА Новости, 07.10.2021
Стало известно, как Путин отреагировал на песню о себе
Президенту РФ Владимиру Путину рассказывают о популярных песнях, написанных про него, некоторые ему, возможно, удается послушать, рассказал журналистам... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:11
2021-10-07T13:11
2021-10-07T13:44
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину рассказывают о популярных песнях, написанных про него, некоторые ему, возможно, удается послушать, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."О тех песнях, которые стали наиболее популярными, ему рассказывают, может, что-то ему и удается послушать. Но в целом вы знаете, что он и книги о себе не читает и материалы о себе особо не смотрит. Просто не тратит на это время", - отметил Песков.Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Президенту РФ исполнилось 69 лет.
https://ria.ru/20211007/putin-1753490634.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:11 07.10.2021 (обновлено: 13:44 07.10.2021)
В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
Песков: Путин мог слышать популярные песни про себя, но время на это особо не тратит