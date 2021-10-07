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В Ленинградской области задержали подозреваемого в обороте детского порно
В Ленинградской области задержали подозреваемого в обороте детского порно - РИА Новости, 07.10.2021
В Ленинградской области задержали подозреваемого в обороте детского порно
Мужчина, подозреваемый в изготовлении и распространении детской порнографии, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:41
2021-10-07T17:41
2021-10-07T17:41
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в изготовлении и распространении детской порнографии, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."В Ленинградской области задержан подозреваемый в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина распространял запрещенные материалы в одной из социальных сетей. Возбуждено уголовное дело по статье 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей).Мужчине будет предъявлено обвинение в ближайшее время. Направлено ходатайство в суд об избрании в меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в обороте детского порно
В Ленинградской области задержали подозреваемого в распространении детской порнографии