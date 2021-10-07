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Молдавия объяснила отказ впустить российского офицера в страну
Молдавия объяснила отказ впустить российского офицера в страну - РИА Новости, 07.10.2021
Молдавия объяснила отказ впустить российского офицера в страну
Власти Молдавии отказали во въезде в республику российскому офицеру, подполковнику Олегу Петрову тем, что он не является миротворцем, а военнослужащим ОГРВ,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:15
2021-10-07T18:31
в мире
молдавия
объединенная контрольная комиссия (окк)
россия
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ТИРАСПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Власти Молдавии отказали во въезде в республику российскому офицеру, подполковнику Олегу Петрову тем, что он не является миротворцем, а военнослужащим ОГРВ, заявил в четверг на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК - руководящий орган миротворческой операции) руководитель делегации Молдавии Иван Солоненко.Неделю назад руководитель делегации РФ в ОКК Андрей Горобцов назвал немотивированным запрет на въезд в Молдавию офицеру по завершении лечения в России.В своем ответе молдавская делегация отметила, что "подполковник О. Петров не исполняет обязанности оперативного дежурного миротворческого контингента Российской Федерации, а является военнослужащим Оперативной группы российских войск (ОГРВ), не входящей в состав миротворческого контингента Российской Федерации".В этом году исполнилось 29 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20211006/moldaviya-1753336765.html
https://ria.ru/20211005/korruptsiya-1753252067.html
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в мире, молдавия, объединенная контрольная комиссия (окк), россия
18:15 07.10.2021 (обновлено: 18:31 07.10.2021)
 
Молдавия объяснила отказ впустить российского офицера в страну

Молдавия объяснила отказ впустить российского офицера в страну тем, что он не миротворец

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона
Флаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТИРАСПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Власти Молдавии отказали во въезде в республику российскому офицеру, подполковнику Олегу Петрову тем, что он не является миротворцем, а военнослужащим ОГРВ, заявил в четверг на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК - руководящий орган миротворческой операции) руководитель делегации Молдавии Иван Солоненко.
Неделю назад руководитель делегации РФ в ОКК Андрей Горобцов назвал немотивированным запрет на въезд в Молдавию офицеру по завершении лечения в России.
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В своем ответе молдавская делегация отметила, что "подполковник О. Петров не исполняет обязанности оперативного дежурного миротворческого контингента Российской Федерации, а является военнослужащим Оперативной группы российских войск (ОГРВ), не входящей в состав миротворческого контингента Российской Федерации".
В этом году исполнилось 29 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)Россия
 
 
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