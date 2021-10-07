https://ria.ru/20211007/otkaz-1753563346.html

Молдавия объяснила отказ впустить российского офицера в страну

Молдавия объяснила отказ впустить российского офицера в страну - РИА Новости, 07.10.2021

Молдавия объяснила отказ впустить российского офицера в страну

Власти Молдавии отказали во въезде в республику российскому офицеру, подполковнику Олегу Петрову тем, что он не является миротворцем, а военнослужащим ОГРВ,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:15

2021-10-07T18:15

2021-10-07T18:31

в мире

молдавия

объединенная контрольная комиссия (окк)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/96/1495409621_0:82:1554:956_1920x0_80_0_0_d57ff35cff2b97a87991f7c591936116.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Власти Молдавии отказали во въезде в республику российскому офицеру, подполковнику Олегу Петрову тем, что он не является миротворцем, а военнослужащим ОГРВ, заявил в четверг на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК - руководящий орган миротворческой операции) руководитель делегации Молдавии Иван Солоненко.Неделю назад руководитель делегации РФ в ОКК Андрей Горобцов назвал немотивированным запрет на въезд в Молдавию офицеру по завершении лечения в России.В своем ответе молдавская делегация отметила, что "подполковник О. Петров не исполняет обязанности оперативного дежурного миротворческого контингента Российской Федерации, а является военнослужащим Оперативной группы российских войск (ОГРВ), не входящей в состав миротворческого контингента Российской Федерации".В этом году исполнилось 29 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211006/moldaviya-1753336765.html

https://ria.ru/20211005/korruptsiya-1753252067.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, объединенная контрольная комиссия (окк), россия