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Избитый в метро москвич показал, во что превратилось его лицо

Избитый в московском метро мужчина опубликовал фото из больницы - РИА Новости, 07.10.2021

Избитый в метро москвич показал, во что превратилось его лицо

Роман Ковалев, которого избили в московском метро, опубликовал в инстаграме фото из больницы и рассказал о самочувствии. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:25

2021-10-07T10:25

2021-10-07T12:31

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Роман Ковалев, которого избили в московском метро, опубликовал в инстаграме фото из больницы и рассказал о самочувствии.На Ковалева напали вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. На ролике, появившемся в соцсетях, видно, как его жестоко избивают, в том числе наносят удары ногами по голове. По словам очевидцев, молодой человек заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.Вскоре задержали троих нападавших. Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — уроженцы Дагестана, ранее судимые. В момент нападения они были пьяны, а при задержании угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва