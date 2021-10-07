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Избитый в метро москвич показал, во что превратилось его лицо
Избитый в московском метро мужчина опубликовал фото из больницы - РИА Новости, 07.10.2021
Избитый в метро москвич показал, во что превратилось его лицо
Роман Ковалев, которого избили в московском метро, опубликовал в инстаграме фото из больницы и рассказал о самочувствии. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:25
2021-10-07T10:25
2021-10-07T12:31
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Роман Ковалев, которого избили в московском метро, опубликовал в инстаграме фото из больницы и рассказал о самочувствии.На Ковалева напали вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. На ролике, появившемся в соцсетях, видно, как его жестоко избивают, в том числе наносят удары ногами по голове. По словам очевидцев, молодой человек заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.Вскоре задержали троих нападавших. Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — уроженцы Дагестана, ранее судимые. В момент нападения они были пьяны, а при задержании угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.
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происшествия, московский метрополитен, москва
10:25 07.10.2021 (обновлено: 12:31 07.10.2021)
Избитый в московском метро мужчина опубликовал фото из больницы
Пострадавший после нападения трех мужчин в метро Ковалев рассказал о самочувствии
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Роман Ковалев
, которого избили в московском метро, опубликовал в инстаграме
фото из больницы и рассказал о самочувствии.
"Друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно", — написал он.
На Ковалева напали вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. На ролике, появившемся в соцсетях, видно, как его жестоко избивают, в том числе наносят удары ногами по голове. По словам очевидцев, молодой человек заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.
Вскоре задержали троих нападавших. Суд арестовал их по обвинению в хулиганстве, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — уроженцы Дагестана, ранее судимые. В момент нападения они были пьяны, а при задержании угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.