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Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на CWICF
Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на CWICF - РИА Новости, 07.10.2021
Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на CWICF
Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на китайском международном цирковом фестивале "China Wuqiao International Circus Festival... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:30
2021-10-07T11:30
пресс-релизы
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МОСКВА, 7 окт - Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского". Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на китайском международном цирковом фестивале "China Wuqiao International Circus Festival (CWICF)", который стартовал во вторник в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй.В фестивале принимают участие артисты из 17 стран мира. Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в мире фестиваль проходит в онлайн-режиме. На текущий момент он, наряду с международными цирковыми фестивалями в Монте-Карло и Париже, считается одним из наиболее престижных. Оценивают номера 17 известных деятелей из области циркового и акробатического искусства, среди которых представлен Народный артист России Эдгард Вальтерович Запашный.В первую очередь поздравляем акробатов на подкидных досках под руководством Сергея Трушина, которые заняли первое место и стали обладателями "Золотого Льва"Третье место и, соответственно, "Бронзовый лев" достался акробатам-вольтижерам на танке под руководством Станислава РевыТакже отметилась на фестивале Александра Левицкая-Спиридонова, которая получила специальный приз жюри за яркое выступление.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
11:30 07.10.2021
 

Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на CWICF

© Фото : пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"Артисты Большого Московского цирка
Артисты Большого Московского цирка - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского". Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на китайском международном цирковом фестивале "China Wuqiao International Circus Festival (CWICF)", который стартовал во вторник в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй.
В фестивале принимают участие артисты из 17 стран мира. Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в мире фестиваль проходит в онлайн-режиме. На текущий момент он, наряду с международными цирковыми фестивалями в Монте-Карло и Париже, считается одним из наиболее престижных. Оценивают номера 17 известных деятелей из области циркового и акробатического искусства, среди которых представлен Народный артист России Эдгард Вальтерович Запашный.
© Фото : пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"Артисты Большого Московского цирка
Артисты Большого Московского цирка - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского"
Артисты Большого Московского цирка
В первую очередь поздравляем акробатов на подкидных досках под руководством Сергея Трушина, которые заняли первое место и стали обладателями "Золотого Льва"
Третье место и, соответственно, "Бронзовый лев" достался акробатам-вольтижерам на танке под руководством Станислава Ревы
Также отметилась на фестивале Александра Левицкая-Спиридонова, которая получила специальный приз жюри за яркое выступление.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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