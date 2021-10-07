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Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на CWICF

Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на CWICF - РИА Новости, 07.10.2021

Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на CWICF

Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на китайском международном цирковом фестивале "China Wuqiao International Circus Festival... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:30

2021-10-07T11:30

2021-10-07T11:30

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МОСКВА, 7 окт - Пресс-служба ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского". Артисты Большого Московского цирка завоевали престижные награды на китайском международном цирковом фестивале "China Wuqiao International Circus Festival (CWICF)", который стартовал во вторник в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй.В фестивале принимают участие артисты из 17 стран мира. Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в мире фестиваль проходит в онлайн-режиме. На текущий момент он, наряду с международными цирковыми фестивалями в Монте-Карло и Париже, считается одним из наиболее престижных. Оценивают номера 17 известных деятелей из области циркового и акробатического искусства, среди которых представлен Народный артист России Эдгард Вальтерович Запашный.В первую очередь поздравляем акробатов на подкидных досках под руководством Сергея Трушина, которые заняли первое место и стали обладателями "Золотого Льва"Третье место и, соответственно, "Бронзовый лев" достался акробатам-вольтижерам на танке под руководством Станислава РевыТакже отметилась на фестивале Александра Левицкая-Спиридонова, которая получила специальный приз жюри за яркое выступление.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы