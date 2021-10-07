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Россия и Китай назвали военно-биологические разработки США опасными
Россия и Китай назвали военно-биологические разработки США опасными - РИА Новости, 07.10.2021
Россия и Китай назвали военно-биологические разработки США опасными
Россия и Китай подготовили совместное заявление об угрозе, которую представляет деятельность более 200 американских биолабораторий, работающих за пределами США. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:04
2021-10-07T20:29
в мире
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китай
россия
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ООН, 7 окт — РИА Новости. Россия и Китай подготовили совместное заявление об угрозе, которую представляет деятельность более 200 американских биолабораторий, работающих за пределами США.Документ на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН зачитал зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан. Дипломат пояснил, что заявление касается укрепления Конвенции о биологическом оружии."Россия и Китай отмечают военную биологическую активность США и их союзников за пределами своей территории. Более 200 американских биолабораторий расположены за пределами территории США и действуют непрозрачным, нетранспарентным образом и вызывают серьезную обеспокоенность и вопросы у международного сообщества о том, соответствует ли это Конвенции о биологическом оружии", — говорится в документе.Москва и Пекин согласны в том, что эта деятельность угрожает национальной безопасности России и Китая.Биологическая активность США на своей территории также вызывает вопросы, так как отсутствие информации не позволяет узнать, соответствует ли она Конвенции о биологическом оружии.Россия и Китай призвали Вашингтон и его союзников действовать открыто и ответственно, информировать мировое сообщество о своей военной биологической деятельности за рубежом.
https://ria.ru/20210719/biolaboratoriya-1741791333.html
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в мире, сша, китай, россия
18:04 07.10.2021 (обновлено: 20:29 07.10.2021)
 
Россия и Китай назвали военно-биологические разработки США опасными

Россия и Китай заявили об опасности, которую несет работа 200 биолабораторий США в мире

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Денис Асланов
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ООН, 7 окт — РИА Новости. Россия и Китай подготовили совместное заявление об угрозе, которую представляет деятельность более 200 американских биолабораторий, работающих за пределами США.
Документ на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН зачитал зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан. Дипломат пояснил, что заявление касается укрепления Конвенции о биологическом оружии.
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"Россия и Китай отмечают военную биологическую активность США и их союзников за пределами своей территории. Более 200 американских биолабораторий расположены за пределами территории США и действуют непрозрачным, нетранспарентным образом и вызывают серьезную обеспокоенность и вопросы у международного сообщества о том, соответствует ли это Конвенции о биологическом оружии", — говорится в документе.
Москва и Пекин согласны в том, что эта деятельность угрожает национальной безопасности России и Китая.
Биологическая активность США на своей территории также вызывает вопросы, так как отсутствие информации не позволяет узнать, соответствует ли она Конвенции о биологическом оружии.
Россия и Китай призвали Вашингтон и его союзников действовать открыто и ответственно, информировать мировое сообщество о своей военной биологической деятельности за рубежом.
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