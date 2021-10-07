Захарова ответила на критику контракта между Россией и Венгрией по газу
Захарова: если бы неподобающее поведение было видом спорта, Киев не сходил бы с пьедестала
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критическое заявление украинского премьера по контракту Венгрии и России, заявила, что "если бы "неподобающее поведение" было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала".
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с РФ по газу, но все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
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"Если бы "неподобающее поведение" было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала. Вспомним одно только недавнее заявление (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского о "наглости" как необходимом факторе украинской политики", - написала Захарова в Telegram.
Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины, так как он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям, заявил о намерении обратится в Европейскую комиссию.