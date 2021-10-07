https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753526039.html

В Германии решили не вводить новые ограничения по COVID-19

В Германии решили не вводить новые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В Германии решили не вводить новые ограничения по COVID-19

Доля привитого от коронавируса населения в Германии выше, чем считалось ранее, власти не намерены вводить новые ограничения, заявил министр здравоохранения Йенс РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:34

2021-10-07T15:34

2021-10-07T15:34

распространение коронавируса

в мире

германия

йенс шпан

коронавирус covid-19

институт роберта коха

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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Доля привитого от коронавируса населения в Германии выше, чем считалось ранее, власти не намерены вводить новые ограничения, заявил министр здравоохранения Йенс Шпан."Немецкая кампания по вакцинации более успешна, чем считалось ранее. Институт Роберта Коха исходит из того, что доля привитых выше на несколько - до пяти, - процентных пунктов, чем было известно до этого. Это сделает ситуацию более безопасной осенью и зимой", - заявил Шпан журналистам в Берлине.По его словам, "с учетом такого уровня вакцинации новые ограничения не требуются". Он пояснил, что наличие группы неучтенных привитых может объясняться проблемами с передачей данных структурам минздрава.По данным минздрава страны, на сегодняшний день в Германии полностью привиты 65% населения, еще более двух миллионов ожидают прививку вторым компонентом. Таким образом, доля привитых минимум один раз составляет 68,4%. С учетом озвученных Шпаном данных, это может означать, что доля вакцинированных составляет до 73,4%.

https://ria.ru/20211006/kovid-1753170188.html

германия

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2021

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в мире, германия, йенс шпан, коронавирус covid-19, институт роберта коха