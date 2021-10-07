Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753526039.html
В Германии решили не вводить новые ограничения по COVID-19
В Германии решили не вводить новые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
В Германии решили не вводить новые ограничения по COVID-19
Доля привитого от коронавируса населения в Германии выше, чем считалось ранее, власти не намерены вводить новые ограничения, заявил министр здравоохранения Йенс РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:34
2021-10-07T15:34
распространение коронавируса
в мире
германия
йенс шпан
коронавирус covid-19
институт роберта коха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736271612_0:122:2885:1745_1920x0_80_0_0_a29f987bcf245dbab7b3042a56da12de.jpg
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Доля привитого от коронавируса населения в Германии выше, чем считалось ранее, власти не намерены вводить новые ограничения, заявил министр здравоохранения Йенс Шпан."Немецкая кампания по вакцинации более успешна, чем считалось ранее. Институт Роберта Коха исходит из того, что доля привитых выше на несколько - до пяти, - процентных пунктов, чем было известно до этого. Это сделает ситуацию более безопасной осенью и зимой", - заявил Шпан журналистам в Берлине.По его словам, "с учетом такого уровня вакцинации новые ограничения не требуются". Он пояснил, что наличие группы неучтенных привитых может объясняться проблемами с передачей данных структурам минздрава.По данным минздрава страны, на сегодняшний день в Германии полностью привиты 65% населения, еще более двух миллионов ожидают прививку вторым компонентом. Таким образом, доля привитых минимум один раз составляет 68,4%. С учетом озвученных Шпаном данных, это может означать, что доля вакцинированных составляет до 73,4%.
https://ria.ru/20211006/kovid-1753170188.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736271612_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_fa3acccadb37ab55146ea591311c095c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, германия, йенс шпан, коронавирус covid-19, институт роберта коха
15:34 07.10.2021
 
В Германии решили не вводить новые ограничения по COVID-19

В Германии выявили неучтенных привитых от COVID-19 и решили не вводить новые ограничения

© AP Photo / Michael ProbstСотрудники полиции проверяют наличие теста на коронавирус у прибывших пассажиров в аэропорту Франкфурта, Германия
Сотрудники полиции проверяют наличие теста на коронавирус у прибывших пассажиров в аэропорту Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Michael Probst
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Доля привитого от коронавируса населения в Германии выше, чем считалось ранее, власти не намерены вводить новые ограничения, заявил министр здравоохранения Йенс Шпан.
"Немецкая кампания по вакцинации более успешна, чем считалось ранее. Институт Роберта Коха исходит из того, что доля привитых выше на несколько - до пяти, - процентных пунктов, чем было известно до этого. Это сделает ситуацию более безопасной осенью и зимой", - заявил Шпан журналистам в Берлине.
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 08:00Наука
Коварный COVID-19. Врачи обновили список симптомов коронавирусной инфекции
По его словам, "с учетом такого уровня вакцинации новые ограничения не требуются". Он пояснил, что наличие группы неучтенных привитых может объясняться проблемами с передачей данных структурам минздрава.
По данным минздрава страны, на сегодняшний день в Германии полностью привиты 65% населения, еще более двух миллионов ожидают прививку вторым компонентом. Таким образом, доля привитых минимум один раз составляет 68,4%. С учетом озвученных Шпаном данных, это может означать, что доля вакцинированных составляет до 73,4%.
 
Распространение коронавирусаВ миреГерманияЙенс ШпанКоронавирус COVID-19Институт Роберта Коха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния