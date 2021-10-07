https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753477155.html

В Москве за сутки госпитализировали более 1200 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 1200 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 1200 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1218 человек с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 450 человек, сообщает оперативный штаб РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:51

2021-10-07T11:51

2021-10-07T11:51

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1218 человек с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 450 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 2347 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 505 180. В столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211007/priznak-1753473645.html

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2021

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