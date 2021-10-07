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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753463903.html
В Башкирии ужесточат ограничения из-за коронавируса
В Башкирии ужесточат ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 07.10.2021
В Башкирии ужесточат ограничения из-за коронавируса
В Башкирии с 27 октября при посещении торговых, социальных и спортивных объектов не будет действовать справка об отрицательном результате анализа на... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:51
2021-10-07T10:51
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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УФА, 7 окт - РИА Новости. В Башкирии с 27 октября при посещении торговых, социальных и спортивных объектов не будет действовать справка об отрицательном результате анализа на коронавирус, а только сертификат о прививке или справка о перенесенной инфекции, сообщили в пресс-службе главы региона.Согласно новой редакции указа, посетить музеи, выставочные залы, библиотеки, торговые центры, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан" можно при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, а также до 27 октября – при наличии справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР."С 27 октября для посещения этих заведений и проезда на междугородном транспорте нужно предъявить только сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. Справка об отрицательном ПЦР-тесте действовать не будет", - говорится в сообщении.Отмечается, что участники оперштаба определили такие продолжительные сроки до вступления в силу новой нормы, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
10:51 07.10.2021
 
В Башкирии ужесточат ограничения из-за коронавируса

В Башкирии с 27 октября ужесточат ограничения из-за коронавируса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 7 окт - РИА Новости. В Башкирии с 27 октября при посещении торговых, социальных и спортивных объектов не будет действовать справка об отрицательном результате анализа на коронавирус, а только сертификат о прививке или справка о перенесенной инфекции, сообщили в пресс-службе главы региона.
Согласно новой редакции указа, посетить музеи, выставочные залы, библиотеки, торговые центры, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан" можно при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, а также до 27 октября – при наличии справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.
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"С 27 октября для посещения этих заведений и проезда на междугородном транспорте нужно предъявить только сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. Справка об отрицательном ПЦР-тесте действовать не будет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники оперштаба определили такие продолжительные сроки до вступления в силу новой нормы, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат.
 
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