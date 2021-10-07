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Школьник потратил денежный приз на корм для животных
Школьник потратил денежный приз на корм для животных - РИА Новости, 07.10.2021
Школьник потратил денежный приз на корм для животных
Школьник Владимир Иванов выиграл в конкурсе цифровой и финансовой грамотности приз в размере 15 тысяч рублей. На эти деньги он купил корм для собак, которые содержатся в центре передержки для животных "Преданное сердце".
2021-10-07T21:02
2021-10-07T21:02
2021-10-07T21:02
общество
видео
собаки
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Идею, куда потратить деньги, молодому человеку подсказали родители. Владимир купил 11 мешков корма весом по 15 килограммов каждый. Его получат 55 хвостатых подопечных центра.
РИА Новости
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РИА Новости
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Школьник потратил денежный приз на корм для животных
Школьник Владимир Иванов выиграл в конкурсе цифровой и финансовой грамотности приз в размере 15 тысяч рублей. На эти деньги он купил корм для собак, которые содержатся в центре передержки для животных "Преданное сердце". Идею, куда потратить деньги, молодому человеку предложили родители. Владимир купил 11 мешков корма весом по 15 килограммов каждый. Его получат 55 хвостатых подопечных центра.
2021-10-07T21:02
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PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, видео, собаки, видео
Школьник потратил денежный приз на корм для животных
Школьник Владимир Иванов выиграл в конкурсе цифровой и финансовой грамотности приз в размере 15 тысяч рублей. На эти деньги он купил корм для собак, которые содержатся в центре передержки для животных "Преданное сердце".
2021-10-07T21:02
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PT1M41S
Школьник потратил денежный приз на корм для животных
Школьник Владимир Иванов выиграл в конкурсе цифровой и финансовой грамотности приз в размере 15 тысяч рублей. На эти деньги он купил корм для собак, которые содержатся в центре передержки для животных "Преданное сердце".