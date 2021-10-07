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Школьник потратил денежный приз на корм для животных
Школьник потратил денежный приз на корм для животных - РИА Новости, 07.10.2021
Школьник потратил денежный приз на корм для животных
Школьник Владимир Иванов выиграл в конкурсе цифровой и финансовой грамотности приз в размере 15 тысяч рублей. На эти деньги он купил корм для собак, которые содержатся в центре передержки для животных "Преданное сердце".
2021-10-07T21:02
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общество
видео
собаки
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Идею, куда потратить деньги, молодому человеку подсказали родители. Владимир купил 11 мешков корма весом по 15 килограммов каждый. Его получат 55 хвостатых подопечных центра.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Школьник потратил денежный приз на корм для животных
Школьник Владимир Иванов выиграл в конкурсе цифровой и финансовой грамотности приз в размере 15 тысяч рублей. На эти деньги он купил корм для собак, которые содержатся в центре передержки для животных "Преданное сердце". Идею, куда потратить деньги, молодому человеку предложили родители. Владимир купил 11 мешков корма весом по 15 килограммов каждый. Его получат 55 хвостатых подопечных центра.
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353
60
общество, видео, собаки, видео
Школьник потратил денежный приз на корм для животных
Школьник Владимир Иванов выиграл в конкурсе цифровой и финансовой грамотности приз в размере 15 тысяч рублей. На эти деньги он купил корм для собак, которые содержатся в центре передержки для животных "Преданное сердце".
2021-10-07T21:02
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PT1M41S
21:02 07.10.2021
 

Школьник потратил денежный приз на корм для животных

Читать ria.ru в
Школьник Владимир Иванов выиграл в конкурсе цифровой и финансовой грамотности приз в размере 15 тысяч рублей. На эти деньги он купил корм для собак, которые содержатся в центре передержки для животных "Преданное сердце".
Идею, куда потратить деньги, молодому человеку подсказали родители. Владимир купил 11 мешков корма весом по 15 килограммов каждый. Его получат 55 хвостатых подопечных центра.
 
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