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Школьник потратил денежный приз на корм для животных

Школьник потратил денежный приз на корм для животных - РИА Новости, 07.10.2021

Школьник потратил денежный приз на корм для животных

Школьник Владимир Иванов выиграл в конкурсе цифровой и финансовой грамотности приз в размере 15 тысяч рублей. На эти деньги он купил корм для собак, которые содержатся в центре передержки для животных "Преданное сердце".

2021-10-07T21:02

2021-10-07T21:02

2021-10-07T21:02

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Идею, куда потратить деньги, молодому человеку подсказали родители. Владимир купил 11 мешков корма весом по 15 килограммов каждый. Его получат 55 хвостатых подопечных центра.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Школьник потратил денежный приз на корм для животных Школьник Владимир Иванов выиграл в конкурсе цифровой и финансовой грамотности приз в размере 15 тысяч рублей. На эти деньги он купил корм для собак, которые содержатся в центре передержки для животных "Преданное сердце". Идею, куда потратить деньги, молодому человеку предложили родители. Владимир купил 11 мешков корма весом по 15 килограммов каждый. Его получат 55 хвостатых подопечных центра. 2021-10-07T21:02 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, видео, собаки, видео