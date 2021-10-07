https://ria.ru/20211007/kinoekipazh-1753571094.html

"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС

"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС - РИА Новости, 07.10.2021

"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала новые фотографии "киноэкипажа" и российского экипажа на МКС, на них космонавты машут руками, а актриса Юлия Пересильд... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:54

2021-10-07T18:54

2021-10-07T19:26

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

петр дубров

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала новые фотографии "киноэкипажа" и российского экипажа на МКС, на них космонавты машут руками, а актриса Юлия Пересильд показывает "сердечко"."Состояние здоровья космонавтов и участников космического полета хорошее. Прикрепляем фото, чтобы вы в этом убедились", - подписали в "Роскосмосе" фотографию, которая опубликована в Telegram-канале госкорпорации."Киноэкипаж" в составе актрисы Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС 5 октября для съемок художественного фильма. Возвращение актрисы и режиссера планируется 17 октября. На станции помимо них находятся российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, петр дубров, полет первого "киноэкипажа" в космос