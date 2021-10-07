Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211007/kinoekipazh-1753571094.html
"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС
"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС - РИА Новости, 07.10.2021
"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала новые фотографии "киноэкипажа" и российского экипажа на МКС, на них космонавты машут руками, а актриса Юлия Пересильд... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:54
2021-10-07T19:26
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
петр дубров
полет первого "киноэкипажа" в космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753119683_0:131:3119:1885_1920x0_80_0_0_2ee3a62f98345befeb7141b95a85682b.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала новые фотографии "киноэкипажа" и российского экипажа на МКС, на них космонавты машут руками, а актриса Юлия Пересильд показывает "сердечко"."Состояние здоровья космонавтов и участников космического полета хорошее. Прикрепляем фото, чтобы вы в этом убедились", - подписали в "Роскосмосе" фотографию, которая опубликована в Telegram-канале госкорпорации."Киноэкипаж" в составе актрисы Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС 5 октября для съемок художественного фильма. Возвращение актрисы и режиссера планируется 17 октября. На станции помимо них находятся российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753119683_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_50f81425d30002b710f9244ec133c8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, петр дубров, полет первого "киноэкипажа" в космос
18:54 07.10.2021 (обновлено: 19:26 07.10.2021)
 
"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС

"Роскосмос" опубликовал новые фотографии киноэкипажа на МКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала новые фотографии "киноэкипажа" и российского экипажа на МКС, на них космонавты машут руками, а актриса Юлия Пересильд показывает "сердечко".
"Состояние здоровья космонавтов и участников космического полета хорошее. Прикрепляем фото, чтобы вы в этом убедились", - подписали в "Роскосмосе" фотографию, которая опубликована в Telegram-канале госкорпорации.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС 5 октября для съемок художественного фильма. Возвращение актрисы и режиссера планируется 17 октября. На станции помимо них находятся российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.
 
КультураАнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоПетр ДубровПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала