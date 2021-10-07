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"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС
"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС - РИА Новости, 07.10.2021
"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала новые фотографии "киноэкипажа" и российского экипажа на МКС, на них космонавты машут руками, а актриса Юлия Пересильд... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:54
2021-10-07T18:54
2021-10-07T19:26
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
петр дубров
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала новые фотографии "киноэкипажа" и российского экипажа на МКС, на них космонавты машут руками, а актриса Юлия Пересильд показывает "сердечко"."Состояние здоровья космонавтов и участников космического полета хорошее. Прикрепляем фото, чтобы вы в этом убедились", - подписали в "Роскосмосе" фотографию, которая опубликована в Telegram-канале госкорпорации."Киноэкипаж" в составе актрисы Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС 5 октября для съемок художественного фильма. Возвращение актрисы и режиссера планируется 17 октября. На станции помимо них находятся российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, петр дубров, полет первого "киноэкипажа" в космос
18:54 07.10.2021 (обновлено: 19:26 07.10.2021)
"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС
"Роскосмос" опубликовал новые фотографии киноэкипажа на МКС