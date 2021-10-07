https://ria.ru/20211007/kibervooruzhenie-1753538349.html

Россия призвала Британию не провоцировать гонку кибервооружений

Россия призвала Британию не провоцировать гонку кибервооружений - РИА Новости, 07.10.2021

Россия призвала Британию не провоцировать гонку кибервооружений

Москва призывает Лондон не заигрываться и не провоцировать гонку кибервооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:33

2021-10-07T16:33

2021-10-07T16:48

россия

в мире

москва

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

кибербезопасность

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва призывает Лондон не заигрываться и не провоцировать гонку кибервооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, на протяжении многих лет под предлогом противодействия угрозам, которые якобы исходят с территории РФ, в общественное сознание стран-членов НАТО внедряется мысль о необходимости наращивания наступательных вооружений в информационном, киберпространстве."Мы призываем наших оппонентов не заигрываться и не провоцировать гонку теперь уже кибервооружений. Вновь подчеркиваем - РФ последовательно выступает за отказ от милитаризации информационного пространства и использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", - сказала Захарова во время брифинга.Таким образом она ответила на вопрос о словах главы минобороны Британии Бена Уоллеса о готовности проводить кибератаки против враждебных государств, в том числе России. Захарова подчеркнула, что Москва предлагала Лондону провести двусторонние экспертные консультации по этому вопросу, однако британская сторона предпочитает "враждебные, агрессивные, неуравновешенные заявления и бездоказательный выпад в адрес России.

https://ria.ru/20211007/khakery-1753441916.html

https://ria.ru/20211006/kiberterrorizm-1753380658.html

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россия, в мире, москва, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, кибербезопасность