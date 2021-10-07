https://ria.ru/20211007/khakery-1753441916.html

СМИ заявило об атаках "российских хакеров" на правительственные сети США

СМИ заявило об атаках "российских хакеров" на правительственные сети США - РИА Новости, 07.10.2021

СМИ заявило об атаках "российских хакеров" на правительственные сети США

Телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности утверждает, что хакерская группировка, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T02:14

2021-10-07T02:14

2021-10-07T02:14

в мире

сша

москва

дмитрий песков

джо байден

мария захарова

кибербезопасность

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности утверждает, что хакерская группировка, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы.В материале телеканала утверждается, что речь идет о хакерах, якобы совершивших кибератаки на правительственные структуры США в 2020 году. Авторы статьи также пишут, что эта же группировка стояла за хакерской атакой с использованием софта SolarWinds, в которой администрация США Джо Байдена обвиняет Россию и причастность к которой Москва отрицает.Источник CNN в правительстве США, знакомый с ходом дискуссий по данному вопросу, заявил, что американские власти следят за последней активностью "российских хакеров". "Этот вопрос поднимался в ходе недавних встреч Совета национальной безопасности Белого дома", - отметил собеседник телеканала.В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" - будут применяться инструменты, которые "видимы и невидимы".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210925/kiberataki-1751748978.html

https://ria.ru/20210928/khaker-1752136417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, москва, дмитрий песков, джо байден, мария захарова, кибербезопасность, вашингтон, фбр, россия