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СМИ заявило об атаках "российских хакеров" на правительственные сети США
СМИ заявило об атаках "российских хакеров" на правительственные сети США - РИА Новости, 07.10.2021
СМИ заявило об атаках "российских хакеров" на правительственные сети США
Телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности утверждает, что хакерская группировка, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T02:14
2021-10-07T02:14
в мире
сша
москва
дмитрий песков
джо байден
мария захарова
кибербезопасность
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности утверждает, что хакерская группировка, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы.В материале телеканала утверждается, что речь идет о хакерах, якобы совершивших кибератаки на правительственные структуры США в 2020 году. Авторы статьи также пишут, что эта же группировка стояла за хакерской атакой с использованием софта SolarWinds, в которой администрация США Джо Байдена обвиняет Россию и причастность к которой Москва отрицает.Источник CNN в правительстве США, знакомый с ходом дискуссий по данному вопросу, заявил, что американские власти следят за последней активностью "российских хакеров". "Этот вопрос поднимался в ходе недавних встреч Совета национальной безопасности Белого дома", - отметил собеседник телеканала.В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" - будут применяться инструменты, которые "видимы и невидимы".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.
https://ria.ru/20210925/kiberataki-1751748978.html
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сша
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вашингтон
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в мире, сша, москва, дмитрий песков, джо байден, мария захарова, кибербезопасность, вашингтон, фбр, россия
02:14 07.10.2021
 
СМИ заявило об атаках "российских хакеров" на правительственные сети США

CNN заявило об атаках "российских хакеров" на правительственные сети США и стран Европы

© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности утверждает, что хакерская группировка, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы.
"Группировка создала угрозу для нескольких правительственных структур и организаций, занимающихся вопросами политики и внешней политики, а также для поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или непрямой доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе", - заявил телеканалу старший вице-президент американской компании в сфере кибербезопасности Mandiant.
В материале телеканала утверждается, что речь идет о хакерах, якобы совершивших кибератаки на правительственные структуры США в 2020 году. Авторы статьи также пишут, что эта же группировка стояла за хакерской атакой с использованием софта SolarWinds, в которой администрация США Джо Байдена обвиняет Россию и причастность к которой Москва отрицает.
Источник CNN в правительстве США, знакомый с ходом дискуссий по данному вопросу, заявил, что американские власти следят за последней активностью "российских хакеров". "Этот вопрос поднимался в ходе недавних встреч Совета национальной безопасности Белого дома", - отметил собеседник телеканала.
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В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" - будут применяться инструменты, которые "видимы и невидимы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.
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