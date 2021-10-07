https://ria.ru/20211007/katery-1753570576.html

В США опровергли сообщения о преследовании катеров в Персидском заливе

В США опровергли сообщения о преследовании катеров в Персидском заливе - РИА Новости, 07.10.2021

В США опровергли сообщения о преследовании катеров в Персидском заливе

Военно-морские силы США в комментарии РИА Новости опровергли сообщения иранских СМИ о якобы преследовании судами Исламской Республики американских катеров... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:50

2021-10-07T18:50

2021-10-07T19:37

в мире

иран

военно-морские силы сша

сша

персидский залив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149914/51/1499145141_0:87:1144:731_1920x0_80_0_0_8661f355f4178d20ca6dfdea34290115.jpg

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Военно-морские силы США в комментарии РИА Новости опровергли сообщения иранских СМИ о якобы преследовании судами Исламской Республики американских катеров Персидском заливе.В четверг телеканал Press TV сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) преследуют американские быстроходные катера в Персидском заливе. Телеканал также обнародовал кадры, на которых видно, как иранские суда проходят в непосредственной близости от катеров с флагами США."За последнее время никакого небезопасного и непрофессионального взаимодействия с участием судов ВМС США и Ирана в Персидском заливе не происходило", - заявил агентству представитель 5-го флота ВМС США Тимоти Хокинс, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение телеканала.

иран

сша

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, военно-морские силы сша, сша, персидский залив