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В США опровергли сообщения о преследовании катеров в Персидском заливе
В США опровергли сообщения о преследовании катеров в Персидском заливе - РИА Новости, 07.10.2021
В США опровергли сообщения о преследовании катеров в Персидском заливе
Военно-морские силы США в комментарии РИА Новости опровергли сообщения иранских СМИ о якобы преследовании судами Исламской Республики американских катеров... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:50
2021-10-07T18:50
2021-10-07T19:37
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Военно-морские силы США в комментарии РИА Новости опровергли сообщения иранских СМИ о якобы преследовании судами Исламской Республики американских катеров Персидском заливе.В четверг телеканал Press TV сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) преследуют американские быстроходные катера в Персидском заливе. Телеканал также обнародовал кадры, на которых видно, как иранские суда проходят в непосредственной близости от катеров с флагами США."За последнее время никакого небезопасного и непрофессионального взаимодействия с участием судов ВМС США и Ирана в Персидском заливе не происходило", - заявил агентству представитель 5-го флота ВМС США Тимоти Хокинс, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение телеканала.
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в мире, иран, военно-морские силы сша, сша, персидский залив
18:50 07.10.2021 (обновлено: 19:37 07.10.2021)
В США опровергли сообщения о преследовании катеров в Персидском заливе
ВМС США опровергли сообщения СМИ о преследовании американских катеров в Персидском заливе