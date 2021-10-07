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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211007/investsoglasheniya-1753478257.html
Подмосковье подписало на "Золотой осени" 14 инвестсоглашений
Подмосковье подписало на "Золотой осени" 14 инвестсоглашений - РИА Новости, 07.10.2021
Подмосковье подписало на "Золотой осени" 14 инвестсоглашений
Московская область на проходящей в подмосковной Кубинке выставке "Золотая осень-2021" подписала 14 инвестсоглашений на общую сумму более чем 13 миллиардов... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:13
2021-10-07T12:30
новости подмосковья
кубинка
московская область (подмосковье)
золотая осень (выставка)
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Московская область на проходящей в подмосковной Кубинке выставке "Золотая осень-2021" подписала 14 инвестсоглашений на общую сумму более чем 13 миллиардов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.Московскую область представляют на выставке около 40 компаний. Стенд Подмосковья – один из крупнейших на выставке. Изюминка стенда – специальный велосипед: крутишь педали и получаешь ягодный коктейль. Изюминка стенда – специальный велосипед: крутишь педали и получаешь ягодный коктейль."Москва и Московская область - это практически 20 миллионов жителей. Мы обеспечиваем этот рынок, но также для нас престижно поставлять сельхозпродукцию и продукты питания за рубеж. Это новая выручка, приток инвестиций, развитие АПК, а значит и новые рабочие места", - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, у Подмосковья большие достижения в сельском хозяйстве.
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кубинка
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кубинка, московская область (подмосковье), золотая осень (выставка)
12:13 07.10.2021 (обновлено: 12:30 07.10.2021)
 

Подмосковье подписало на "Золотой осени" 14 инвестсоглашений

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиВыставка "Золотая осень-2021"
Выставка Золотая осень-2021 - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Московская область на проходящей в подмосковной Кубинке выставке "Золотая осень-2021" подписала 14 инвестсоглашений на общую сумму более чем 13 миллиардов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Московскую область представляют на выставке около 40 компаний. Стенд Подмосковья – один из крупнейших на выставке. Изюминка стенда – специальный велосипед: крутишь педали и получаешь ягодный коктейль. Изюминка стенда – специальный велосипед: крутишь педали и получаешь ягодный коктейль.
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"Москва и Московская область - это практически 20 миллионов жителей. Мы обеспечиваем этот рынок, но также для нас престижно поставлять сельхозпродукцию и продукты питания за рубеж. Это новая выручка, приток инвестиций, развитие АПК, а значит и новые рабочие места", - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, у Подмосковья большие достижения в сельском хозяйстве.
"Мы повышаем надои на 5% в год, увеличиваем объем производства овощей закрытого грунта, планируем собрать больше картофеля. Мы занимаем первое место в РФ по производству сыра и хлеба, находимся на ведущих позициях по колбасным изделиям. Новая для нас история - ягоды, к 2023-му планируем выйти в лидеры в РФ. Еще одна новая отрасль, которую будем развивать, это мясное овцеводство", - сказал Воскресенский.
 
Новости ПодмосковьяКубинкаМосковская область (Подмосковье)Золотая осень (выставка)
 
 
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