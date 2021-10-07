https://ria.ru/20211007/investsoglasheniya-1753478257.html

Подмосковье подписало на "Золотой осени" 14 инвестсоглашений

Подмосковье подписало на "Золотой осени" 14 инвестсоглашений - РИА Новости, 07.10.2021

Подмосковье подписало на "Золотой осени" 14 инвестсоглашений

Московская область на проходящей в подмосковной Кубинке выставке "Золотая осень-2021" подписала 14 инвестсоглашений на общую сумму более чем 13 миллиардов... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:13

2021-10-07T12:13

2021-10-07T12:30

новости подмосковья

кубинка

московская область (подмосковье)

золотая осень (выставка)

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Московская область на проходящей в подмосковной Кубинке выставке "Золотая осень-2021" подписала 14 инвестсоглашений на общую сумму более чем 13 миллиардов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.Московскую область представляют на выставке около 40 компаний. Стенд Подмосковья – один из крупнейших на выставке. Изюминка стенда – специальный велосипед: крутишь педали и получаешь ягодный коктейль. Изюминка стенда – специальный велосипед: крутишь педали и получаешь ягодный коктейль."Москва и Московская область - это практически 20 миллионов жителей. Мы обеспечиваем этот рынок, но также для нас престижно поставлять сельхозпродукцию и продукты питания за рубеж. Это новая выручка, приток инвестиций, развитие АПК, а значит и новые рабочие места", - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, у Подмосковья большие достижения в сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20211006/igrokompleksy-1753371266.html

кубинка

московская область (подмосковье)

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кубинка, московская область (подмосковье), золотая осень (выставка)