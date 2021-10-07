Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/igrushki-1753519777.html
Житель Кургана украл из игрового автомата 40 мягких игрушек
Житель Кургана украл из игрового автомата 40 мягких игрушек - РИА Новости, 07.10.2021
Житель Кургана украл из игрового автомата 40 мягких игрушек
Полиция задержала 18-летнего жителя Кургана, который подозревается в краже из игрового автомата в магазине почти 40 мягких игрушек, ущерб составил около 8 тысяч РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:05
2021-10-07T15:05
происшествия
курган
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Полиция задержала 18-летнего жителя Кургана, который подозревается в краже из игрового автомата в магазине почти 40 мягких игрушек, ущерб составил около 8 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.По данным полиции, в начале октября в полицию Кургана поступило сообщение о краже почти 40 мягких игрушек из игрового автомата, расположенного в фойе одного из магазинов. Материальный ущерб владельцу имущества составил около 8 тысяч рублей."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого в совершении кражи - 18-летнего жителя Кургана и задержали его. Полицейские изъяли у него часть похищенного имущества", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что в день кражи вечером, когда в фойе магазина не было посетителей, молодой человек похитил игрушки из автомата через отверстие для выдачи призов.Отделом полиции №1 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20211006/koltso-1753305816.html
курган
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, курган, россия
15:05 07.10.2021
 
Житель Кургана украл из игрового автомата 40 мягких игрушек

Полиция задержала 18-летнего жителя Кургана, укравшего мягкие игрушки из игрового автомата

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Полиция задержала 18-летнего жителя Кургана, который подозревается в краже из игрового автомата в магазине почти 40 мягких игрушек, ущерб составил около 8 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
По данным полиции, в начале октября в полицию Кургана поступило сообщение о краже почти 40 мягких игрушек из игрового автомата, расположенного в фойе одного из магазинов. Материальный ущерб владельцу имущества составил около 8 тысяч рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 12:00
Вахтерша украла кольцо школьницы за 373 тысячи, потому что "бес попутал"
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого в совершении кражи - 18-летнего жителя Кургана и задержали его. Полицейские изъяли у него часть похищенного имущества", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что в день кражи вечером, когда в фойе магазина не было посетителей, молодой человек похитил игрушки из автомата через отверстие для выдачи призов.
Отделом полиции №1 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поясняется в сообщении.
 
ПроисшествияКурганРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния