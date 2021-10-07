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Житель Кургана украл из игрового автомата 40 мягких игрушек
Житель Кургана украл из игрового автомата 40 мягких игрушек - РИА Новости, 07.10.2021
Житель Кургана украл из игрового автомата 40 мягких игрушек
Полиция задержала 18-летнего жителя Кургана, который подозревается в краже из игрового автомата в магазине почти 40 мягких игрушек, ущерб составил около 8 тысяч РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:05
2021-10-07T15:05
2021-10-07T15:05
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Полиция задержала 18-летнего жителя Кургана, который подозревается в краже из игрового автомата в магазине почти 40 мягких игрушек, ущерб составил около 8 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.По данным полиции, в начале октября в полицию Кургана поступило сообщение о краже почти 40 мягких игрушек из игрового автомата, расположенного в фойе одного из магазинов. Материальный ущерб владельцу имущества составил около 8 тысяч рублей."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого в совершении кражи - 18-летнего жителя Кургана и задержали его. Полицейские изъяли у него часть похищенного имущества", - говорится в сообщении.Пресс-служба уточняет, что в день кражи вечером, когда в фойе магазина не было посетителей, молодой человек похитил игрушки из автомата через отверстие для выдачи призов.Отделом полиции №1 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поясняется в сообщении.
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происшествия, курган, россия
Житель Кургана украл из игрового автомата 40 мягких игрушек
Полиция задержала 18-летнего жителя Кургана, укравшего мягкие игрушки из игрового автомата
ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости.
Полиция задержала 18-летнего жителя Кургана
, который подозревается в краже из игрового автомата в магазине почти 40 мягких игрушек, ущерб составил около 8 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
По данным полиции, в начале октября в полицию Кургана поступило сообщение о краже почти 40 мягких игрушек из игрового автомата, расположенного в фойе одного из магазинов. Материальный ущерб владельцу имущества составил около 8 тысяч рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого в совершении кражи - 18-летнего жителя Кургана и задержали его. Полицейские изъяли у него часть похищенного имущества", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что в день кражи вечером, когда в фойе магазина не было посетителей, молодой человек похитил игрушки из автомата через отверстие для выдачи призов.
Отделом полиции №1 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ
(кража), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поясняется в сообщении.