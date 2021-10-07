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https://ria.ru/20211007/gintsburg-1753452921.html
Ревакцинироваться можно будет реже, но при одном условии
Гинцбург назвал условие для более редкой ревакцинации - РИА Новости, 07.10.2021
Ревакцинироваться можно будет реже, но при одном условии
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал повышение общего уровня иммунизации условием для проведения более редкой ревакцинации от COVID-19. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:33
2021-10-07T10:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал повышение общего уровня иммунизации условием для проведения более редкой ревакцинации от COVID-19."С дельта-штаммом человечество осталось навсегда. Но, возможно, у нас будет постоянная иммунизация среди всех вакцинированных, и тогда ревакцинация действительно потребуется гораздо реже", — заявил специалист в беседе с "Известиями".По словам вирусолога, сейчас повторная прививка от этого штамма нужна раз в полгода.Ранее он призвал всех вакцинироваться, так как это самый эффективный способ защиты от SARS-CoV-2.Сейчас в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному. Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от профилактической иммунизации.
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здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:33 07.10.2021 (обновлено: 10:14 07.10.2021)
 
Гинцбург назвал условие для более редкой ревакцинации

Гинцбург: повышение уровня иммунизации населения приведет к более редкой ревакцинации

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Мужчина делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал повышение общего уровня иммунизации условием для проведения более редкой ревакцинации от COVID-19.
"С дельта-штаммом человечество осталось навсегда. Но, возможно, у нас будет постоянная иммунизация среди всех вакцинированных, и тогда ревакцинация действительно потребуется гораздо реже", — заявил специалист в беседе с "Известиями".
По словам вирусолога, сейчас повторная прививка от этого штамма нужна раз в полгода.
Ранее он призвал всех вакцинироваться, так как это самый эффективный способ защиты от SARS-CoV-2.
Сейчас в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному. Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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