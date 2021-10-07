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Официальный курс евро на пятницу снизился на 32 копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на 32 копейки - РИА Новости, 07.10.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 32 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 31,98 копейки, до 83,6053 рубля, курс доллара - на 28,28 копейки, до 72,2854 рубля,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:01
2021-10-07T14:01
2021-10-07T14:01
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экономика
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россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 31,98 копейки, до 83,6053 рубля, курс доллара - на 28,28 копейки, до 72,2854 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,94 копейки, составив 77,3794 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро на пятницу снизился на 32 копейки
ЦБ: официальный курс евро на пятницу снизился на 32 копейки