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Официальный курс евро на пятницу снизился на 32 копейки

Официальный курс евро на пятницу снизился на 32 копейки - РИА Новости, 07.10.2021

Официальный курс евро на пятницу снизился на 32 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 31,98 копейки, до 83,6053 рубля, курс доллара - на 28,28 копейки, до 72,2854 рубля,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:01

2021-10-07T14:01

2021-10-07T14:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 31,98 копейки, до 83,6053 рубля, курс доллара - на 28,28 копейки, до 72,2854 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 29,94 копейки, составив 77,3794 рубля.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия