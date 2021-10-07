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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211007/dollar-1753554430.html
Курс евро упал ниже 83 рублей
Курс евро упал ниже 83 рублей - РИА Новости, 07.10.2021
Курс евро упал ниже 83 рублей
Рубль в четверг усиливает рост на фоне дорогой нефти, евро уже ниже уровня поддержки в 83 рубля, впервые с 24 июля 2020 года, следует из данных Московской... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:39
2021-10-07T17:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
курс рубля
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Рубль в четверг усиливает рост на фоне дорогой нефти, евро уже ниже уровня поддержки в 83 рубля, впервые с 24 июля 2020 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.25 мск падал на 66 копеек, до 71,73 рубля, курс евро - на 71 копейку, до 82,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро несколькими минутами ранее уже опускался до 82,9375 рубля.Стоимость нефти марки Brent несколько сбавила темпы падения и снижается на 0,5%, до 80,7 доллара, оставаясь выше психологически значимой отметки 80 долларов.
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экономика, евро, курс рубля, россия
17:39 07.10.2021
 
Курс евро упал ниже 83 рублей

Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 24 июля 2020 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Рубль в четверг усиливает рост на фоне дорогой нефти, евро уже ниже уровня поддержки в 83 рубля, впервые с 24 июля 2020 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.25 мск падал на 66 копеек, до 71,73 рубля, курс евро - на 71 копейку, до 82,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро несколькими минутами ранее уже опускался до 82,9375 рубля.
Стоимость нефти марки Brent несколько сбавила темпы падения и снижается на 0,5%, до 80,7 доллара, оставаясь выше психологически значимой отметки 80 долларов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаевроКурс рубляРоссия
 
 
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