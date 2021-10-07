https://ria.ru/20211007/dollar-1753554430.html

Курс евро упал ниже 83 рублей

Курс евро упал ниже 83 рублей - РИА Новости, 07.10.2021

Курс евро упал ниже 83 рублей

Рубль в четверг усиливает рост на фоне дорогой нефти, евро уже ниже уровня поддержки в 83 рубля, впервые с 24 июля 2020 года, следует из данных Московской... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:39

2021-10-07T17:39

2021-10-07T17:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евро

курс рубля

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Рубль в четверг усиливает рост на фоне дорогой нефти, евро уже ниже уровня поддержки в 83 рубля, впервые с 24 июля 2020 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.25 мск падал на 66 копеек, до 71,73 рубля, курс евро - на 71 копейку, до 82,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро несколькими минутами ранее уже опускался до 82,9375 рубля.Стоимость нефти марки Brent несколько сбавила темпы падения и снижается на 0,5%, до 80,7 доллара, оставаясь выше психологически значимой отметки 80 долларов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, евро, курс рубля, россия