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Курс евро упал ниже 83 рублей
Курс евро упал ниже 83 рублей - РИА Новости, 07.10.2021
Курс евро упал ниже 83 рублей
Рубль в четверг усиливает рост на фоне дорогой нефти, евро уже ниже уровня поддержки в 83 рубля, впервые с 24 июля 2020 года, следует из данных Московской... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:39
2021-10-07T17:39
2021-10-07T17:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
курс рубля
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Рубль в четверг усиливает рост на фоне дорогой нефти, евро уже ниже уровня поддержки в 83 рубля, впервые с 24 июля 2020 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.25 мск падал на 66 копеек, до 71,73 рубля, курс евро - на 71 копейку, до 82,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро несколькими минутами ранее уже опускался до 82,9375 рубля.Стоимость нефти марки Brent несколько сбавила темпы падения и снижается на 0,5%, до 80,7 доллара, оставаясь выше психологически значимой отметки 80 долларов.
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экономика, евро, курс рубля, россия
Курс евро упал ниже 83 рублей
Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 24 июля 2020 года